Bajba került a Budapestre tartó óriási luxushajó

Megosztás itt:

Miközben az európai országok lakosságának egy jelentős része a gátakon küzd a pusztító árvizekkel, addig egy szűk, tehetős réteg egészen más helyzetben találkozik a tomboló természettel.

Az osztrák, majd ennek nyomán a nemzetközi sajtó is beszámolt arról, hogy Bécsben számos luxus folyami hajó is megrekedt a Duna áradásának következtében. Közülük is kitűnik a Thurgau Prestige névre keresztelt óriáshajó. A 110 méter hosszú, svájci bejegyzésű, 2009-es építésű szállodahajó a fedélzetén 102 utassal, valamint 40 fős személyzettel kénytelen a nyílt vízen időzni.

A teljes cikket a VilágGazdaság oldalán olvashatják, IDE KATTINTVA!