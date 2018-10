Bajba jutott migránscsónak Marokkó partjainál

2018. OKTÓBER 26., PÉNTEK BÉCSBE KÖLTÖZIK A CEU, A KÖVETKEZÕ TANÉVTÕL A MESTERKÉPZÉSEKET AZ OSZTRÁK FÕVÁROS ÚJ KAMPUSZÁBAN BIZTOSÍTJÁK. A KORMÁNYSZÓVIVÕ SZERINT BUDAPESTEN MARAD AZ INTÉZMÉNY, BLÖFFNEK NEVEZTE A CEU BEJELENTÉSÉT. AMERIKAI NAGYKÖVET: A HOSSZÚ BIZONYTALANSÁG NEM FENNTARTHATÓ EGY OKTATÁSI INTÉZMÉNY ESETÉBEN. AZ LMP NOVEMBER HETEDIKÉRE SZOLIDARITÁSI TÜNTETÉST SZERVEZ AZ EGYETEM ÉPÜLETE ELÉ. LIGA SZAKSZERVEZETEK: KÜLÖN PROGRAMIRODA IS SEGÍTI AZ ELHELYEZKEDÉSÉT AZOKNAK, AKIKET A KÖZSZFÉRÁBÓL ELBOCSÁTANAK MAGYAR IDÕK. AZ ELLENZÉK IS ELÍTÉLI JEAN-CLAUD JUNCKER KIJELENTÉSÉT, MERT EURÓPAI ÜNNEPNEK NEVEZTE ERDÉLY ROMÁNIÁHOZ CSATOLÁSÁNAK ÉVFORDULÓJÁT. DEMETER MÁRTA NEMZETBIZTONSÁGI FELÜLVIZSGÁLATÁT KEZDEMÉNYEZTE KÖVÉR LÁSZLÓNÁL KÓSA LAJOS. GULYÁS GERGELY: A CSALÁDTÁMOGATÁSI RENDSZER BÕVÍTÉSÉRÕL DÖNTÖTT A KORMÁNY. A 10 MILLIÓ FORINTOS, KEDVEZMÉNYES KAMATTÁMOGATÁSÚ KÖLCSÖNT A KÉTGYERMEKES CSALÁDOKRA IS KITERJESZTI. DK: MEGTAKARÍTÁS HELYETT ELADÓSÍTJA A CSALÁDOKAT A CSOK KIBÕVÍTÉSE. ÚJABB TÜNTETÉST JELENTETT BE HADHÁZY ÁKOS A MAGYAR TELEVÍZIÓ KUNIGUNDA ÚTI SZÉKHÁZA ELÉ, DECEMBER 9-RE. NETRISK: ÁTLAGOSAN 28 EZER FORINT LESZ A KÖTELEZÕ GÉPJÁRMÛFELELÕSSÉG-BIZTOSÍTÁS ÉVES DÍJA. NOVÁK KATALIN: FOLYAMATOSAN NÕTT AZ ÖRÖKBEFOGADÁS, 2010-17 KÖZÖTT 36 SZÁZALÉKOS EMELKEDÉS VOLT. PEST ÉS NÓGRÁD MEGYE TÖBB TELEPÜLÉSÉN LEÁLL A HULLADÉKSZÁLLÍTÁS, MERT AZ ÁLLAMI KUKAHOLDING TARTOZÁSA MIATT CSAK A DOLGOZÓK BÉRÉT TUDJÁK KIFIZETNI. A NÉBIH EGY ÚJ ADATBÁZISBAN GYÛJTI A JOGSZERÛTLENÜL FELADOTT TÛZIFAHIRDETÉSEK ADATAIT VG.HU. HATÁRVÉDELMI SEGÍTSÉGET AJÁNLOTT A MAGYAR KORMÁNY HORVÁTORSZÁGNAK, MIUTÁN MIGRÁNSOK TÖRTÉK ÁT BOSZNIA ÉS HORVÁTORSZÁG HATÁRÁT. SZAVAZATI JOGOT KAPNAK A FOGYATÉKKAL ÉLÕ NAGYKORÚ FRANCIA ÁLLAMPOLGÁROK. EMMANUEL MACRON: FRANCIAORSZÁG BEFOGAD DZSIHADISTÁK MARKÁBÓL SZABADULT SZÁZ JAZIDI NÕT. BRIT ELLENZÉKI PÁRTOK AZT KÉRTÉK AZ UNIÓTÓL, HOGY KÉSZÜLJENEK FEL EGY ÚJABB NAGY-BRITANNIAI EU-NÉPSZAVAZÁSRA. ROBERT DE NIRÓNAK IS CSÕBOMBÁT KÜLDTEK ISMERETLENEK, A KÜLDEMÉNYBÕL KORÁBBAN SOROS GYÖRGY, HILLARY CLINTON ÉS A CNN IS KAPOTT. AMERIKAI IGAZSÁGÜGYI FORRÁS: A CSÕBOMBÁKAT VALÓSZÍNÛLEG INTERNETES ÚTMUTATÓK ALAPJÁN KÉSZÍTHETTÉK. AZ ENSZ EMBERI JOGI SZAKÉRTÕJE FÜGGETLEN VIZSGÁLATOT KÖVETEL AZ ISZTAMBULI SZAÚDI KONZULÁTUSON MEGGYILKOLT ÚJSÁGÍRÓ ÜGYÉBEN. AZ EURÓPAI PARLAMENT FEGYVEREMBARGÓ BEVEZETÉSÉT JAVASOLJA SZAÚD-ARÁBIÁVAL SZEMBEN. NÉMET KÜLÜGYMINISZTÉRIUM: KOCKÁZATOS A KÖZÖSSÉGI PORTÁLOK HASZNÁLATA TÖRÖKORSZÁGBAN, A TÖRÖK KORMÁNY MEGSÉRTÉSE MIATT BÜNTETÕELJÁRÁS IS INDULHAT. EGY INDONÉZ NAGYVÁROS INGYEN BUSZJEGYET AD AZOKNAK, AKIK ÖSSZEGYÛJTIK ÉS A BEVÁLTÓ-HELYEKRE SZÁLLÍTJÁK A MÛANYAG-HULLADÉKUKAT. LEGKEVESEBB 10 ISKOLÁS MEGHALT, TOVÁBBI 16 PEDIG ELTÛNT A HOLT-TENGER ÁRADÁSA MIATT JORDÁNIÁBAN. 7-ES ERÕSSÉGÛ FÖLDRENGÉS RÁZTA MEG GÖRÖGORSZÁG NYUGATI RÉSZÉT, ZÁKINTHOSZ SZIGETÉNEK TÉRSÉGÉBEN. HÁROM SZEMÉLYAUTÓ ÜTKÖZÖTT ÖSSZE NAGYKANIZSÁN, A BALESETBEN EGY EMBER MEGSÉRÜLT. HALÁLRA GÁZOLT EGY EMBERT A PÉCSRE TARTÓ VONAT KURDNÁL, AZ ÉRINTETT SZAKASZON SZÜNETEL A VASÚTI KÖZLEKEDÉS. EGY SZEMÉLYAUTÓT SODORT EL A VONAT SZÉKKUTASNÁL, A VASÚTI ÁTJÁRÓBAN, AZ AUTÓBAN UTAZÓ NÉGY EMBER A HELYSZÍNEN MEGHALT. EGY LAKÓHÁZ ÉS KÉT MELLÉKÉPÜLET ÉGETT HAJDÚNÁNÁSON, EGY EMBERT HOLTAN TALÁLTAK. EGY KÖZÉPKORÚ HAJLÉKTALAN FÉRFI ÖSSZEÉGETT TETEMÉRE BUKKANTAK DEBRECENBEN HAON.HU. BRUTTÓ 3-3 FORINTTAL CSÖKKENTETTE A BENZIN ÉS A GÁZOLAJ LITERENKÉNTI ÁRÁT A MOL.