Baj van? Várjon nyolc hónapot és jöhet!

Év végére kapott időpontot egy olyan szemvizsgálatra olvasónk, amit ha elvégeznek, számos más betegség meglétét is ki lehet zárni. A több mint nyolc hónapos várakozás még nem is minősül extrémnek Magyarországon, több olyan esetről is lehetett már hallani, ahol évek múlva jutna csak be a beteg az orvoshoz.