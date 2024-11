Bagatellizál a „független sajtó”

Megosztás itt:

Ha nem is trükkök százait, de jó néhány kifinomult manipulatív módszert alkalmaztak egyes baloldali sajtóorgánumok a Magyar Péter őszödi beszédét leleplező hangfelvétel tálalásakor. A Telex, a 24.hu és a 444 azt emeli ki mindjárt a cikke elején, hogy a felvétel névtelen és titkosított email címről érkezett, amit a HVG is egyből a cikk felvezetője, szakszóval a leadje utáni első információként oszt meg az olvasókkal. Újságírói szakmai alapvetés, hogy a cikk elején valamilyen erős állítással kell megragadni az olvasók figyelmét, a baloldali médiumok tehát a névtelenséget tekintik figyelemfelkeltő információnak, nem a hangfelvételen elhangzó erős mondatokat, többek között azt, hogy Magyar Péter büdösnek tartja a híveit és a szájukat is, valamint, hogy az időseknek azt tanácsolná, hogy vegyenek maguknak új unokát.

