Bácskai János: Az ellenzék miatt nincs döntés a fővárosi patkányirtásról

A Magyarországra jutó 21 EP-mandátumból akár 15-öt is megszerezhet a Fidesz-KDNP a májusi választáson - mondta a nagyobbik kormánypárt EP-képviselője Magyarország élőben című műsorunkban. Deutsch Tamás az Európai Bizottság elmúlt öt éves munkájával kapcsolatban kifejtette: a történelem eddigi leggyengébb testülete volt a Jean-Claude Juncker által vezetett bizottság. A határok védelmét tartják az egyik legfontosabb kérdésnek az emberek - jelentette ki Csenger-Zalán Zsolt, a Fidesz országgyűlési képviselője. Az európai parlamenti választások kampányában az ellenzéki pártok elsősorban Budapestre koncentrálnak, és így nem sikerült megszólítaniuk minden szavazójukat - mondta Tóth Erik, a Nézőpont Intézet elemzője. Minden gyermek számára az a legjobb, ha a gyermekvédelem rendszerében is családban nőhet fel, ezért nagyon fontos a nevelőszülői hivatás - jelentette ki Fülöp Attila államtitkár. Rendkívüli parlamenti ülést kezdeményeznek ellenzéki politikusok, amelyen törvénybe iktatnák a gyerekes családok elhelyezés nélküli kilakoltatásának tilalmát. DK: Napról napra súlyosabb helyzetben a magyar kórházak - Azonnali intézkedést követelünk a kormánytól! Az ítélkezést az objektivitás szemléletének kell áthatnia, ami Magyarországon teljes mértékben biztosított, de emellett a szubjektumnak is nagy hatása van - mondta Vajas Sándor, az Országos Bírósági Hivatal elnökhelyettese, Kecskeméten. Megalakult a hangszercsere bizottság, amely a Hangszercsere program gördülékenységét biztosítja - mondta Rónaszékiné Keresztes Mónika, a magyar zenei nevelésért felelős miniszteri biztos. Veszélyeztetett madár-és denevérfajok védelmét célzó beavatkozásokat végeztek a Balaton-felvidéken, melyek révén jelentősen javultak az érintett fajok életfeltételei. Balesetveszélyes belvárosi fasori fákat vág ki és helyettük újakat ültet a Fővárosi Kertészeti Nonprofit Zrt. a következő hetekben - mondta el a társaság vezérigazgatója. Hét bérletet hirdetnek meg az új évadra a Nemzeti Filharmonikusok. A vállalati-kötvénypiac likviditásának növelése a tőkepiaci finanszírozás előszobája lehet - emelte ki Nagy Márton, az MNB alelnöke. Megduplázta villamos motorvonatai számát a GYSEV Zrt. Teljes tévedés a nemzeti érdek föladása - jelentette ki Lázár János, Maroslelén. Ősszel hirdetheti ki az ötödik generációs (5G) célokra is használható mobilfrekvenciák értékesítésének eredményét a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság. Folytatódik a magyar nyelvű Hangos Biblia készítése, a következő hónapokban önkéntesek olvassák föl a teljes ószövetségi szentírás szövegét - tájékoztatta Benyik György biblikus tanár, a szeged-tarjánvárosi Szent Gellért-templom plébánosa. Orbán Viktor kormányfő hivatalos látogatást tett Kazahsztánban, ahol Kaszim-Zsomart Tokajev kazah elnökkel folytatott megbeszélést. Megváltozott Kelet és Nyugat egyensúlyának helyzete, de Magyarország ebben nem veszélyt lát, hanem lehetőségeket, amelyeket a keleti országokhoz fűződő egyre erősebb kapcsolatok építésével akar kihasználni - mondta Orbán Viktor, Kazahsztánban. Orbán Viktor kiemelte: történelmi gyökereink a közép-ázsiai térségben élő népekhez kötnek minket, ezért a diplomáciai és gazdasági kapcsolatok intenzívebbé tételének megvan a kulturális talapzata. Több mint 110 ezren regisztráltak Ferenc pápa csíksomlyói miséjére. Elfogadta a román képviselőház a büntető törvénykönyv és büntetőeljárási törvénykönyv azon módosításait szerdán, amelyek nem akadtak fenn az alkotmányossági szűrőn. Klaus Iohannis román államfő szerint a törvénykönyvi módosításokkal a kormányoldal bűnözők paradicsomává teszi az országot, csakhogy meggátolja korrupt politikusai felelősségre vonását. Elfogták a madridi hamis bombariadók feltételezett elkövetőjét. A párizsi Notre-Dame huszártorony körüli állványzatért felelős vállalkozás elismerte, hogy a felújításon dolgozó munkások egy része megszegte a dohányzási tilalmat, de kizárta, hogy a helyszínen talált cigarettacsikkek okozták volna a tüzet. A Srí Lanka-i templomok és szállodák elleni robbantásos merényletek halottainak száma 359-re emelkedett. A Srí Lanka-i terrortámadásban kilenc öngyilkos merénylő vett részt. A támadásért felelőssé tett Nemzeti Tauhíd Dzsamaat terrorszervezet vezetője is felrobbantotta magát. Bejelentette az ország biztonsági testületeinek az átszervezését Maithripala Sziriszena Srí Lanka-i államfő, miután a hírszerzés kudarcot vallott a merényletsorozat kapcsán. ENSZ: több civil halt meg idén a kormányerők és szövetségeseik támadásaiban Afganisztánban, mint a lázadók erőszakcselekményeiben. A fegyveres konfliktusokban elkövetett szexuális erőszak elleni küzdelemről szóló határozatot fogadott el az ENSZ Biztonsági Tanácsa. Több ezer pedagógus tüntetett magasabb bérekért a lengyel fővárosban az oktatásügyi minisztérium előtt, ez volt a második ilyen akció a 15 napja tartó pedagógussztrájk keretében. A jövő héten Pekingben folytatódnak az amerikai-kínai tárgyalások. Vízre bocsátották a nukleáris hadászati drónok hordozására kialakított atommeghajtású tengeralattjárók első kísérleti darabját az észak-oroszországi Szeverodvinszkben. Elhunyt Richard Wagner német zeneszerző (1813-1883) utolsó unokája. Letöltendő börtönbüntetésre ítélte egy hongkongi bíróság a 2014-es demokráciapárti tüntetések négy szervezőjét - jelentette egy hongkongi lap. Több száz embert vettek őrizetbe Kínában internetes fegyverkereskedelem miatt. Kutatóállomást építene Kína a Hold déli sarkvidékén. Bocsánatot kért kormánya nevében Abe Sindzó japán miniszterelnök a szigetországban több évtizeden át érvényben lévő eugenikai törvények miatt elvégzett kényszersterilizációkért, és bejelentette, hogy az áldozatoknak kárpótlást fognak fizetni. Összeütközött négy jármű az M1-es autópályán Győr térségében a Hegyeshalom felé vezető oldalon, a balesetben egy ember meghalt, a sztráda határ felé vezető oldalát lezárták. Busszal ütközött a HÉV Csömörön, a balesetben hárman megsérültek; Cinkota és Csömör között pótlóbusszal lehet utazni. Üzletszerűen elkövetett csalás bűntettével vádol a Kisvárdai Járási Ügyészség egy kisvárdai férfit, aki egy nem létező szlovákiai pénznyereményre hivatkozással kért a sértettektől több mint 32 millió forintot. Távhővezeték-építés miatt változik a forgalmi rend Budapesten a Szent Gellért rakparton, egyes BKK-járatok is terelt útvonalon közlekednek mától. Az olimpiai kvótás Major Veronika bronzérmet nyert a női légpisztolyosok között a pekingi sportlövő világkupa-versenyen. Férfi röplabda Extraliga: Kecskeméti RC-Fino Kaposvár SE 1:3; Vegyész RC Kazincbarcika - LV Sport Pénzügyőr SE 3:1 Babos Tímea bejutott a legjobb 16 közé az isztambuli salakpályás női tenisztornán. Balázs Attila bejutott a második fordulóba a Hungarian Open budapesti férfi salakpályás tenisztornán. Mind a négy magyar férfi játékos búcsúzott az egyes első fordulójában a budapesti asztalitenisz-világbajnokságon.