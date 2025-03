Bábok és urak ellen: A nép diadala

Megosztás itt:

Képzeljünk el egy nemzetet, amely büszkén állja a viharokat, amelynek kormánya a nép szívdobbanását követi, nem pedig a brüsszeli bürokraták parancsait. Ez Magyarország, ahol a nemzeti konzervatív vezetés már sok éve a szuverenitás és a megélhetés őre. Mégis újabb szivárványos árnyak gyülekeznek: az Európai Bizottság, Ursula von der Leyen hideg arroganciájával, és a Tisza párt, külföldről pénzelt bábjaival, „színes forradalommal” fenyegetnek. De nézzük meg közelebbről ezt a játszmát – és lássuk, miért bukik meg minden próbálkozásuk a magyar akarat sziklaszilárd falán. Az EB és von der Leyen bábjai nem is titkolják: a magyar szuverenitást akarják megtörni. A rezsicsökkentés például a nép védőpajzsa, számukra az vörös posztó. Miért? Mert egy olyan ország, amely képes megvédeni polgárait a piac kegyetlen hullámaitól, nem illik a globalista mesterkedés forgatókönyvébe, ugyanis akkor nehezebb azon nyerészkedni.

Álláspontjuk nyilvánvalóan az, hogy megélhetési válságot kell generálni Magyarországon, mert csak abba bukhat bele a stabil magyar kormány, de legalábbis meg kell próbálni elhitetni azt a nyilvánvaló hazugságot a kritikus tömeggel, hogy itt minden rossz. Ez a „ mindenszarizmus” lényege.

Von der Leyen szavaiban ott visszhangzik a gőg: az uniós értékek nevében elvárja, hogy hajtsunk fejet, hogy adjuk fel azt, ami a miénk. De mit kínál cserébe? Üres ígéreteket és gazdasági ostromot, amely a magyar családok tűzhelyeit hűtené ki. Ez nem vezetés, ez zsarnokság – és a magyar nép nem tűri a láncokat, legyenek azok brüsszeli acélból kovácsolva vagy vastag arannyal bevonva.

A Tisza párt pedig ennek az ostromnak a trójai falova. Honnan ez a hirtelen felbukkanás, ez a jól olajozott gépezet? Ez a rengeteg pénz, amelyből jut mindenre is? A válasz a tengerentúlon keresendő: az USAID, amely más nemzeteket is bábként táncoltatott, kormányokat döntött meg, a brüsszeli fiókjai mellett itt is nagy mennyiségben szórja a pénzét. Gondoljunk csak bele: ahol a nép akarata erősebb a külső parancsoknál, ott mindig felbukkannak ezek a pénzszagtól bűzlő rothadó kezek. Ukrajnában és Grúziában is ugyanez történt – de Magyarország nem Ukrajna, és nem Grúzia. Mi nem adjuk fel a szabadságunkat egy marék dollárért, amit a Tisza mohón zsebre vág. Ez a párt nem a magyar szívet képviseli, mondjon bármit is, hanem Brüsszel és Washington hideg számításait. A legnagyobb hiba amit elkövethet normális ember az, hogy elfogadja a Magyar Péter alapvetéseit, mert azok ugyanis betegesen romlottak.

De álljunk meg egy pillanatra, és nézzük meg, mit véd a kormányunk. Nem pusztán számokról van szó, hanem életekről: a munkáról, amely otthont teremt, a családról, amely a jövőnk záloga, a biztonságról, amely a mindennapjaink alapja. A nemzeti konzervatív vezetés nem hajol meg, mert tudja: ha egyszer megtörik, az egész nemzet omlik össze.

A rezsicsökkentés nem csak politika – az a tűz, amely a magyar otthonokat melegen tartja. A szuverenitás nem csak szó – az a gerinc, amely egyenesen tart minket a világ viharaiban. És ki állhatna ennek az élén, ha nem egy olyan kormány, amely elsősorban a nép hangját hallja, nem pedig a tengerentúli urak és brüsszeli szalonok suttogását?

Az ellenzék és a Tisza hisztériája szánalmas látvány. Rágalmaik visszhangoznak az üres tereken, de a nép nem mozdul. Miért? Mert a magyar ember nem ostoba: látja, hogy a kormány ereje az ő ereje, hogy a stabilitás nem ajándék, hanem küzdelem eredménye.

A Tisza hiába kiabál, hiába terjeszt ostoba meséket – a nép nem vak, és nem süket. A brüsszeli urak és csatlósaik talán elfelejtették: a magyar történelem tele van olyanokkal, akik megpróbálták megtörni ezt a nemzetet, és mind elbuktak. Miért lenne ez most másképp?

A kormány ellenállása nem csupán erő – az egy jelkép. Gondoljunk Lengyelországra, ahol a nemzeti vezetés éveken át dacolt az uniós nyomással, és a nép mögötte állt. Magyarországon is ez történik: azzal a fontos különbséggel, hogy a kormány nem hajlik meg, mert a nép nem hajlik meg. Az EB és a Tisza „színes forradalma” ostoba lázálom: nincs az a pénz, nincs az a zsarolás, ami megtörhetné a magyar akaratot.

Von der Leyennek és bérenceinek üzenjük: a magyar kormány nem eladó, a magyar szuverenitás nem alku tárgya, és a magyar nép nem felejti el, ki áll mellette, és ki ellenük. Ezért 2026 nem a bukás, hanem a diadal éve lesz – mert mi, magyarok, nem tűrjük, hogy idegenek és magukat a Nemzet hangjának hazudó, külföldről pénzelt pártok írják a sorsunkat!

Ellenállunk és megvédjük BÁRMILYEN ÁRON a családunkat, gyerekeinket, a szuverenitásunkat. Kiállni a függetlenségünk, a patrióta, konzervatív és keresztény gyökerű értékeink mellett NEM GYŰLÖLET!

Forrás: Szerző László/ Demokratikus mémek

Fotó: Canva