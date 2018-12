„Azzal csak a baj van” – Brüsszelben is egyre fontosabb téma a migráció

Egyre valószínűbb, hogy nem lesz kötelező menekültkvóta az Európai Unióban. Már az Európai Bizottság legfrissebb előterjesztése is az önkéntes felajánlást támogatja.

hirdetés

hirdetés

hirdetés

Ifjabb Lomnici Zoltán alkotmányjogász a Hír TV-ben felhívta a figyelmet, bár egyes sajtótermékekben azt olvashatjuk, hogy a migrációt a magyar kormány generálja, az Németországban és Brüsszelben is egyre fontosabb téma. A szakértő szerint az önkéntes felajánlásból minden tagállam azt a következtetést vonta le, hogy azzal csak a baj van. Példaként említette, hogy az Egyesült Államokban a késsel elkövetett támadásokat terrorcselekménynek nyilvánították, de az is szembetűnő, hogy Németországban is egyre gyakoribbak ezek a bűnelkövetések.

„A NATO felmérése szerint több millió ember érkezik 2020-ig. (…) Nem fogadhatja őket Olaszország, Görögország Spanyolország, ha jönnek az embertömegek, akkor bizony szét fogják osztani őket. Ha megmarad a schengeni övezet, akkor szabadon mozoghatnak a másodlagos migráció okán” – mutatott rá az alkotmányjogász Hír TV stúdiójában.

Tekintse meg a teljes beszélgetést: