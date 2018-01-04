2018. január 4.,
csütörtök, Titusz, Leona napja

Azt akarják, hogy adják írásba a választási ígéreteket

Hír TV

2018. január 4., csütörtök 09:30, frissítve: csütörtök 09:41

Parlamenti pártokkal egyeztet a bérek felzárkóztatásáról a nemrég alakult Független Egészségügyi Szakszervezet.

Az érdekképviselet vezetője azt mondta: arra kíváncsiak, hogy mit ígérnek az ágazatnak a választásra, és azt szeretnék, hogy az ígéreteket írásba is adják. A jövő heti megbeszélésre a kormánypártokat is várják, de sztrájkot is kilátásba helyeztek, ha a kabinet nem dönt érdemi lépésről a fizetések felzárkóztatásával kapcsolatban. Az érdekképviselet 40-50 százalékos béremelést követel. A trükkös decemberi 12 százalékos béremelés volt számukra az utolsó csepp a pohárban, amivel gyakorlatilag egyáltalán nem nőtt a kevesebbet keresők fizetése.

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Független Egészségügyi Szervezet

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