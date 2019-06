Azonosították a dunai hajóbaleset egyetlen gyermekáldozatát

A kormány elkötelezett a foglalkoztatás terheinek csökkentése mellett, ezért számos intézkedést tesz, amelyek közül az egyik legfontosabb a szociális hozzájárulási adó csökkentése - jelentette ki Varga Mihály pénzügyminiszter. A kormánynak nem fontosak a szociális szektorban dolgozók, a bérük rendezésére ugyanis nincs fedezet a jövő évi költségvetésben - mondta Ungár Péter, az LMP országgyűlési képviselője. Megkötötték a szerződést a Budapest-Belgrád vasút magyarországi szakaszára. Novák Katalin: jövőre 52 milliárd forintot fordít a kormány a három év alatti gyerekek napközbeni felügyeletére. A Párbeszéd parlamenti frakciója az Alkotmánybírósághoz fordul az MTA-t érintő törvénymódosítás miatt és arra kéri a többi ellenzéki pártot, hogy támogassa ezt a törekvést. Polgári Budapest néven mutatta be programját a Magyar Liberális Párt főpolgármester-jelöljte, Sermer Ádám. A kormány mindent megtesz az EU migrációs politikájának megváltoztatásáért - mondta Bakondi György, a miniszterelnök belbiztonsági főtanácsadója. Közép-európai együttműködést sürget az onkológia területén az emberi erőforrások minisztere. Pénzügyi támogatást nyújt a kormány az üldözött nigériai keresztényeknek - közölte a Miniszterelnökség. A kormány benyújtotta az Országgyűlésnek a nemzeti köznevelésről szóló törvény módosítását, amelynek egyik célja az iskolaigazgatók nagyobb anyagi megbecsülése - közölte az Emberi Erőforrások Minisztériuma. A rákos megbetegedések visszaszorítására közép-európai együttműködést sürget az onkológia területén Kásler Miklós, az emberi erőforrások minisztere. A Mi Hazánk Mozgalom szerint szükségessé vált a magyar-román alapszerződés felülvizsgálata az úzvölgyi katonatemető meggyalázása nyomán. Az úzvölgyi katonai temető ügye is szerepel a román ellenzéki pártok által beterjesztett bizalmatlansági indítványban, amelyről a parlament várhatóan jövő hét kedden fog szavazni. Az EU szegényebb és kevésbé versenyképes lenne, ha nem vette volna fel a közép-európai országokat - jelentette ki Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter, Triesztben. Magyarország biztosítson jogorvoslatot a túlzottan elhúzódó polgári és büntetőjogi eljárások által érintettek számára - erre szólította fel a strasbourgi székhelyű, 47 tagállamot számláló Európa Tanács Miniszteri Bizottsága a magyar hatóságokat. Támogatásáról biztosította Albánia és Észak-Macedónia európai uniós csatlakozási tárgyalásainak mihamarabbi megkezdését Donald Tusk, az Európai Tanács elnöke. A román külügyminisztérium is elismerte az új moldovai kormány legitimitását, miután Teodor Melescanu külügyminiszter előző napi sajtóértekezletén még az előrehozott választásokat nevezte a legjobb megoldásnak. A moldovai alkotmánybíróság visszautasította az Igor Dodon szocialista államfő felfüggesztése miatt őt ért külföldi bírálatokat. Háromszáz csehországi városban tüntettek Andrej Babis lemondását követelve. Csehországban a bevándorlásnak köszönhetően nő a lakosság száma. Boris Johnson volt brit külügyminiszter közölte, hogy ha miniszterelnökké választják, nem törekedne kifejezetten az Egyesült Királyság megállapodás nélküli kiléptetésére az Európai Unióból. A stockholmi fellebbviteli bíróság felmentett egy üzbég férfit, akit márciusban az első fokon eljáró Solna kerületi törvényszék terrorizmus vádjával hét év börtönre, illetve a szabadságvesztés letöltését követően kitoloncolásra ítélt. Tizenhét ember ellen emelt vádat államcsínykísérlet miatt a venezuelai ügyészség. Szudánban újra megindítják a tárgyalásokat az ideiglenes kormányzó tanácsról a demokráciapárti tüntetések szervezői és a hadsereg képviselői között - jelentette be az etióp kormány megbízottja, aki közvetítőként érkezett Kartúmba a hét végén. Koszovóban Szabadság Renddel tüntették ki Bill Clinton volt amerikai elnököt a 20 évvel ezelőtti szerb-albán konfliktus lezárásában játszott „kiemelkedő szerepéért”. Ismét utcára vonultak Hongkongban a kiadatási törvény ellen tiltakozók. A Hableány kiemelésekor talált négy holttest közül hármat azonosítottak. Jogerős a döntés, hogy a dunai hajóbaleset meggyanúsított hajóskapitánya 15 millió forint ellenében kiszabadulhat az őrizetből, de Budapestet nem hagyhatja el. A Jobbik parlamenti eseti vizsgálóbizottság felállítását kezdeményezi a dunai hajóbaleset ügyében -jelentette be Lukács László György, a Jobbik frakcióvezető-helyettese. Életbe lépett az országos tisztifőorvos által elrendelt hőségriasztás. A legmagasabb szintű, harmadfokú intézkedés ma 0 órától vasárnap éjfélig lesz érvényben. Ingyen ásványvizet biztosít utasainak a MÁV-Start a hőségriadó végéig. Pénteken véget ér a tanév, kezdődik a vakáció. A tömegközlekedésben érvénybe lép a tanszüneti időszak. Fegyházbüntetésre ítéltek két férfit, aki Nagykapornak mellett, egy hegyi ingatlanon marihuánát állított elő - közölte a Zalaegerszegi Törvényszék. A magyar labdarúgó-válogatott 1:0-ra legyőzte a vendég walesi csapatot az Európa-bajnoki selejtezősorozatban, így megőrizte első helyét a csoportjában. Hanga Ádám csapata, a Barcelona bejutott a spanyol kosárlabda-bajnokság döntőjébe, ahol majd a címvédő Real Madriddal mérkőzik meg. Az FTC-Rail Cargo Hungaria megpályázta a szabadkártyás indulási lehetőséget a női kézilabda Bajnokok Ligája 2019/20-as szezonjára.