Azonnali kérdések és válaszok órája a parlamentben – élőben a HírTV műsorán + videó

Vezércikk – a sajtóban ez az a műfaj, ami meghatározza az adott médium legfontosabb üzenetét, de ez már nem csak a nyomtatott sajtótermékek privilégiuma. Hétfőtől péntekig 20 óra 55 perctől gyakorló zsurnaliszták, szókimondó véleményvezérek elemzik a nap legfontosabb híreit.
Aljas, gerinctelen és kétszínű - így vélekedik az egyik Tisza sziget tag Győrfi Krisztináról, aki Budapest 9-es választókerületében indul a párt belső szavazásán. Több aspiránst is alkalmatlannak tartanak a párt szimpatizánsai.
Egyértelmű, hogy bírók nem lehetnek tagjai politikai pártnak, de politikai tevékenységet sem folytathatnak - jelentette ki Hack Péter jogász. Azt is kifejtette: azok a bírák, akik letöltötték a Tisza Párt applikációját már etikai vétséget követhettek el.
Árulkodó, hogy a liberális Politico is olyan eredményt hozott nyilvánosságra az eddigi felmérésekből, amely a Fidesz előnyét mutatja – erről a nagyobbik kormánypárt országgyűlési képviselője beszélt az Igazság Órájában.