Azért rúgták ki Balázs Andrást, a Kutyapárt 8. kerületi képviselőjelöltjét a Moholy-Nagy Művészeti Egyetemről, mert bántalmazott egy diáklányt + videó

Robbanás a magyar közéletben: A sztárok is kiállnak a nemzeti ügyért a Papp László Sportarénában! A DPK találkozó nem csupán politikai gyűlés, hanem egy igazi sztárparádé. Olyan nevek, mint Muri Enikő, Marsi Anikó, Dopeman, Nagy Feró és Szőke András is részt vesznek a rendezvényen. Ez az esemény azt üzeni, hogy a nemzeti oldal egyesül, és a kulturális élet meghatározó szereplői is egy emberként állnak ki az egység mellett.

A Papp László Sportarénában tartott DPK-találkozón Kudlik Júlia, a magyar televíziózás élő legendája a szeretet fontosságáról beszélt. Az előadásában Pál apostol első levele a korintusiakhoz, 13. fejezetéből idézett, és azt üzente a magyar embereknek, hogy a szeretet a legerősebb fegyver a gyűlölet ellen. Kudlik Júlia szavai a szívhez szólnak, és arra emlékeztetnek minket, hogy a megosztott társadalomban a szeretet az egyetlen, ami összeköt minket.

Megkezdődött a Digitális Polgári Körök első találkozója + videó A program célja, hogy a tagok személyesen is találkozhassanak és közösen vitassák meg a jövőbeni terveket és lehetőségeket. Most kapcsolunk tudósítónkhoz Adorján Kirához, aki a Papp László Sportarénában követi az eseményeket.

Orbán Viktor beszédet tart a Digitális Polgári Körök találkozóján – élőben + videó Budapest, a Papp László Sportaréna. Ma felejthetetlen pillanatokra készülnek a digitális honfoglalók, akik több tízezren gyűltek össze, hogy Orbán Viktorral együtt vegyék birtokba a digitális és offline teret. Ez nem csak egy esemény – ez a pillanat, amikor a nemzeti oldal harcosai bebizonyítják, hogy van erejük, és készen állnak a küzdelemre. Exkluzív vendégek, meglepetés előadások, és egy olyan program, ami az egész országot lázban tartja!