Azbej Tristan: Kötelességünk felhívni a világ figyelmét a keresztényüldözésre

Böröcz László, a Fidesz országgyűlési képviselője közölte: a brüsszeli bizottság nyilatkozata szerint nagyon sikeres a migránskártyaprogram, a Fidesz szerint viszont meg kell szüntetni, mert segíti a migrációt és veszélyezteti Európa biztonságát. Hollik István kormányszóvivő felháborítónak nevezte, hogy Brüsszel sikeres programként beszél a migránskártyákról. Fontos, hogy minél több ember fejezze ki aláírásával, hogy támogatja a kormány bevándorlás-ellenes politikáját - jelentette ki Simicskó István, a KDNP országgyűlési képviselője. Háttéralkut kötött az MSZP és a Jobbik. A Magyar Nemzet birtokába jutott hangfelvételen Ujhelyi István arról beszél, hogy megállapodtak a Jobbikkal a szavazóköri biztosok szoros együttműködéséről. Ujhelyi István szocialista EP-képviselő szerint, „aki kicsi pártra szavaz, azzal fideszes mandátum keletkezik”, ezért az egyetlen közös listát, az MSZP - Párbeszédét kell támogatni. Színjátéknak nevezte a baloldal és a Jobbik között kialakult konfliktust Toroczkai László, a Mi Hazánk elnöke Magyarország Élőben című műsorunkban. Toroczkai László azt mondta, hogy az ellenzéki pártok valójában már régen megegyeztek abban, hogyan osztják fel a különböző pozíciókat és létrejött a teljeskörű együttműködés. A nemzet egyik fő bázisa, megmaradásának és utánpótlásának fontos elemei a kistelepülések - jelentette ki Rétvári Bence, az Emberi Erőforrások Minisztériumának parlamenti államtitkára Vállajon. A kormány minden segítséget megad ahhoz, hogy új egészségkultúra alakuljon ki Magyarországon - mondta Kásler Miklós, az emberi erőforrások minisztere. A Magyar Kórházszövetség minden lehetséges eszközzel támogatja az Emberi Erőforrások Minisztériuma által elindított népegészségügyi programokat. A magyarországi bankok termékei továbbra is nagyon drágák, jelentősen javítani kell a hatékonyságukat és erőteljes innovációt kell végrehajtaniuk – mondta Nagy Márton, a Magyar Nemzeti Bank alelnöke. Több mint 300 milliárd forinttal nőttek az adóbevételek az év első három hónapjában a tavalyi azonos időszakkal összehasonlítva - mondta Kovács Árpád, a Költségvetési Tanács elnöke az M1-en. Ősszel kerülhet piacra a nyugdíjcélú állampapír, a bevezetés részleteit a következő hónapokban hozzák nyilvánosságra - közölte Balogh László, a Pénzügyminisztérium pénzügypolitikáért felelős helyettes államtitkára. Szakmai országjárásba kezd a Nemzeti Agrárkutatási és Innovációs Központ, hogy átadják a gazdáknak azokat az új ismereteket, amelyekkel hatékonyan lehet csökkenteni az aszálykárokat – mondta Gyuricza Csaba, a szervezet főigazgatója az M1-en. A jövőnk függ attól, hogy mennyi erdőt telepítünk - hangsúlyozta Nagy István. Az agrárminiszter közölte: a tavaszi ültetési szezonban az állami és a magán erdőgazdálkodók 42 millió facsemetét ültettek el. A tudományos élet és a kormány közös felelőssége felhívni a világ figyelmét a keresztényüldözésre – mondta Azbej Tristan, a Miniszterelnökség üldözött keresztények megsegítéséért felelős államtitkára. Újabb menekülthullám fenyegeti Európát - figyelmeztetett az osztrák belügyminiszter. Herbert Kickl szerint az újabb áradat Törökország irányából érheti el az uniót. Rugalmas, azonban legfeljebb október 31-ig tartó halasztásról született megállapodás az európai uniós vezetők rendkívüli csúcsértekezletén az Egyesült Királyság kilépési dátumának ügyében. A brit európai uniós tagság megszűnésének hat hónapos elhalasztása a legjobb megoldás az Európai Unió egységének megőrzésére – közölte Emmanuel Macron francia elnök. Az Európai Unió elhárította a brit európai uniós tagság rendezetlen, megállapodás nélküli megszűnése jelentette veszélyeket - közölte Angela Merkel német kancellár Brüsszelben. Theresa May brit kormányfő kijelentette: mindent megtesz annak érdekében, hogy a szigetország rendezett formában elhagyhassa az uniót akár már május 22-én, annak ellenére, hogy az uniós tagországok vezetői hat hónapos kiterjesztést biztosítanak erre. Finnországban a rendőrség felszámolt egy kokainkereskedő hálózatot, amely 13 kiló kokaint csempészett az országba Hollandiából 2017 és 2018 között, az ügyben többtucatnyi gyanúsított van. Elismerte választási vereségét a hivatalban lévő izraeli kormányfő legfőbb politikai riválisa, Beni Ganz. A magyar származású tábornok gratulált Benjamin Netanjahunak. Benjámin Netanjahu izraeli kormányfő valószínűsíthető választási győzelmével jobb az esély a békére - jelentette ki Donald Trump amerikai elnök a Fehér Házban. Tripolit fenyegető humanitárius katasztrófa veszélyére figyelmeztet a líbiai főváros vezetésének több tagja, nemzetközi szervezetek pedig a harcok elhúzódásától tartanak. Lemondott Omar el-Besír szudáni elnök, és konzultációk kezdődtek Kartúmban egy „átmeneti tanács" megalakításáról - közölte egy tartományi miniszter az al-Hadasz tévével. Az afgán biztonsági erők legalább 26 tagjával végeztek a radikális iszlamista tálibok az elmúlt két napban a dél-ázsiai ország több tartományában lezajlott összecsapásokban. Megkezdődött Indiában a parlamenti választás, amely több mint egy hónapig tart. A hétszakaszos voksolás első körében 20 szövetségi tagállamban és 91 régióban járulnak az urnák elé a szavazók. Ismét több száz migráns indult útnak az Egyesült Államok déli határa felé Hondurasból. Vádat emelnek Barack Obama volt amerikai elnök egykori jogi tanácsadója, Greg Craig ellen, mert eltitkolta, hogy 2012-ben Ukrajnának dolgozott - jelentette a The Wall Street Journal. Egy ember meghalt, 15-en pedig megsérültek, amikor felrobbant egy lakóház az észak-karolinai Durham városában. Az illetékes hatóságok szerint a tragédiát gázszivárgás okozta. Alkotmányellenes az abortuszt tiltó 1953-as törvény - mondta ki a dél-koreai alkotmánybíróság, és arra kötelezte a szöuli törvényhozást, hogy az év végéig módosítsa a jogszabályt. Hat tő marihuánát, illetve a termesztéséhez szükséges eszközöket – légszűrő- és világítóberendezést, valamint egy fóliasátrat – foglaltak le a rendőrök egy erzsébetvárosi lakásban. Szombaton elrajtol a 34. Telekom Vivicittá Városvédő Futás Budapesten. Az eseményre 88 országból, és több mint 1000 hazai településről jelezték részvételüket. Divízió I-es női jégkorong-vb: Magyarország - Dánia 6:2 A szabadfogású Veréb István bronzérmet szerzett a 92 kilósok között a bukaresti birkózó Európa-bajnokságon. Női kosárlabda NB I negyeddöntő, 3. mérkőzés: Atomerőmű KSC Szekszárd - CMB CARGO UNI Győr 60:65 - a Győr 2:1-es összesítéssel jutott az elődöntőbe. Férfi kosárlabda NB I: Szolnoki Olaj KK - Pécsi VSK-VEOLIA 71:66; Falco-Vulcano Energia KC Szombathely - JP Auto-Jászberényi KSE 91:60