Azbej Tristan: A legüldözöttebb vallás a kereszténység

Megosztás itt:

Azbej Tristan a szolidaritás az üldözött keresztényekkel nemzetközi napján (Red Wednesday) rendezett konferenciát megelőzően újságíróknak azt mondta, az egész világon ezen a napon, november utolsó előtti szerdáján emlékeznek meg az Aid to the Church in Need pápai alapítvány kezdeményezésére az üldözött keresztényekről. A Vörös szerda emléknapjának színe a keresztény mártírok vérének színére utal.

Kiemelte: Magyarországon a világon elsőként emelték kormányzati szintre az üldözött keresztények megsegítésének ügyét.