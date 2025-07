Azahriah újabb botránya: Véglényeknek nevezte a Fidesz-szavazókat, most a TV2-n kaszál a barátnője

Megosztás itt:

A magyarok millióit sértegető, a zenészek szakmáját felháborító Toi Toi herceg most hallgat. Azahriah pár éve még bírálta a kereskedelmi tévéket, de most nincs azzal baja, hogy a barátnőjét a Farm VIP-be szerződtették.- írta meg a BORSONLINE.

Hetek óta forrong a közvélemény, a közélet szereplői és a sztárvilág is felháborodását fejezte ki Azahriah miatt. Az énekes undorító módon sértegette a kormánypárt szavazóit, megtiporva ezzel emberek millióit, amikor véglényeknek nevezte a Fidesz szavazóit. Mondandójából kiderült, hogy agyára ment a jó dolga; sok százmillión ücsörög, amit az olyan dalok megalkotásából harácsolt össze, amelyekben megjelenik az alkoholfogyasztás és a droghasználat. De pénzből sose elég! Most tapsikolva hagyta, hogy a barátnője elmenjen a TV2 Farm VIP című műsorába milliókért kapálni.

Azahriah szidja a TV2-t, de a barátnőjét odaengedi pénzt keresni

A TV2 a napokban jelentette be, hogy a Farm VIP idei szériájában az a Luna is szereplő lesz, aki Azahriah barátnője. Azé az Azahriah-é, aki a Sztárban Sztár kapcsán korábban mindenféle szemétnek lehordta a kereskedelmi tévéket, és leginkább a TV2-t. A Sztárban Sztár 2023-as évadában Azahriah jó barátja, Desh egyik dalát is feldolgozták, aminek kapcsán az önkéntes megmondóember azt írta az Instagramra, hogy minden szakmaiságot, minőséget nélkülöz egy ilyen műsor. Ellentétben az ő mindent felülíró, fantasztikus minőségű munkásságával.

Vicces látni, hogy megjelenünk full kívülről víziókkal, majd amikor a megélhetésre összpontosult kereskedelmi TV látja, hogy jaj, ezt nézik, erre igény van, már egyből a saját trash, szar műsorokba integrálják, ahol a zsűri riszál, meg flessel a zenére, mindent megtesz, ami a néző dolga lenne, nem egy zsűrinek. (…) Nincs szakmai vélemény, nincs innovatív ötlet, alig-alig számít a zenei hozzáértés, csak az, hogy a hype-ot, amit mi hoztunk, és pont azért szerettétek meg, mert végre valami olyan, ami nem szalagon gyártott, azt is konzummá és fogyasztóivá zülleszteni

– írta akkor egy posztjában.

Persze, ha egy csekkel megkeresik a barátnőjét, akkor máris nem olyan rosszak ezek a műsorok. Vagyis Azahriah gondolkodása a következő: a TV2 rossz, de ha pénz áll a házhoz tőlük, akkor máris jó, és nincs vele baja.

Azahriah a TV2-höz szerződött barátnőjét csalta meg a Toi Toi vécék mögött

Az ecuadori származású Luna influenszer és modell, de a neve leginkább azért ismert, mert ő Azahriah barátnője évek óta. Akkor is Baukó Attila barátnője volt, amikor az énekes egy Toi Toi vécé mögött szexelt egyik rajongójával. Ezzel a fantasztikus húzásával sikerült két nőt is megaláznia pár perc alatt. Pedig a saját videós blogjaiban többször elmondta, hogy mennyire szereti Lunácskát… annyira, hogy egy budi mögött megcsalta az első adandó alkalommal. Pedig tudta, hogy a lány előző kapcsolata Pumped Gabóval is azért ért véget, mert az izomceleb megcsalta. De mit számít a szerelmünk lelki sebe, ha valaki egy Toi Toi árnyékában akar boldoggá tenni minket! Semmit. Ahogy az se számít, hogy mi a véleményünk a kereskedelmi tévékről, ha az egyik bejelentkezik egy busás szerződéssel.

Fotó: Dodó Ferenc