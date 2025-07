Megosztás itt:

Azahriah egy igazán sértő bejegyzéssel akart bevágódni a baloldalon. A zenész egy fideszeseket minősítő szöveget osztott meg, amelyben „értelmileg és mentálisan is visszamaradott véglényeknek” titulálta őket. Persze a Puskás Arénát többször is megtöltő zenész hamar rájöhetett, hogy ezzel a közönsége jelentős részét is vérig sértette, törölte a sértő szöveget, és végül kénytelen-kelletlen elnézést kért.

