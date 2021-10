Az Ytong elhozta a gondmentes építkezés lehetőségét

Megosztás itt:

A családi házunk megálmodásától hosszú út vezet addig a napig, amikor elfoglalhatjuk a helyünket a kanapén, és először álomra hajthatjuk a fejünket új otthonunkban. Az építkezéssel járó munkálatok mindig alapos tervezési időszakkal kezdődnek, ami nemcsak az alaprajz és a helyiségek elrendezését illeti, hanem az építkezés során felhasznált alapanyagok és szakemberek kiválasztásáig terjed. Mindannyian igyekszünk hát a legjobb döntéseket meghozni, hiszen a leendő házunk évtizedeken át szolgálja majd családunk életét. Nem véletlenül érezzük úgy, hogy a jó döntésekhez némi szakértelemre is szükség van, ám nem áshatjuk bele magunkat eléggé egy mindennapi életünktől távol álló szakmába.

Az Ytong Kész Ház programja megszabadít minket minden házépítéssel kapcsolatos felesleges macerától és idegőrlő szorongástól. Ezt a rendszert azért alkották meg, hogy ne nekünk kelljen kézben tartani az építkezés lépéseit, az ezzel járó feladatokat a tervezéstől egészen a családi ház megépítéséig egy szakavatott csapat látja el.

Akár a teraszunkon vagy a nyaralás közben is megtervezhetjük leendő otthonunkat ennek a rendszernek a segítségével. A Kész Ház programba ugyanis egy mintaterv katalógussal a kezünkben lépünk be, amelyből kiválaszthatjuk, hogy milyen házban szeretnénk élni. Legyen az egyszintes, kétszintes vagy akár alacsony energiaigényű, illetve passzívház, számos típusterv áll rendelkezésre. Sőt, még az egyéni elképzeléseink sem jelentenek akadályt a szerződött partnerek számára. Következő lépésben a kiválasztott mintatervet a szakemberek az adott helyszínhez igazítják, szükség esetén áttervezik. Ezt követően kidolgozzák az árkalkulációt, és meghatározzák az építési időt. Aztán kezdődhet is az építkezés!

A már ismert Ytong Lambda falazóelemek használatával egyrétegű energiahatékony, környezetbarát korszerű falazatok építhetők, ezáltal a kiegészítő hőszigetelések idő- és költség vonzata megtakarítható. Az építkezés folyamatát még tovább egyszerűsíti az Ytong legújabb termékcsaládja, az innovatív vasalt pallós építési rendszer.

A fal-, tető- és födémpallókat a készülő házhoz igazodó méretre szabják, az így kialakított elemek pedig kiválóan illeszkednek egymáshoz, - daruval mozgatható építőelemek - így a hagyományos kiselemes építkezéssel szemben egyharmaddal kevesebb mesterember szükséges a munkálatok folyamán. Ezzel nemcsak időt spórolunk, de egyben gazdaságosabb is lesz a kivitelezés, ami a sokszor elhúzódó építkezésekre nem éppen jellemző. Mindemellett a vasalt fal-, tető- és födémpallók a már piacon lévő Ytong falazóelemekhez hasonlóan hőszigetelésben és páraszabályozásban tökéletesen teljesítenek, a korrózióvédett vasbetét pedig a kimagasló teherbírásukról gondoskodik.

Ezért, ha a közeljövőben energiahatékony és környezettudatos családi ház építése vár ránk, az Ytong Kész Ház programjára és falazóelemeire bátran rábízhatjuk magunkat.

Bővebben: www.epiteniakarok.hu

Hír TV