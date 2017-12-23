2017. december 23.,
szombat, Viktória napja

Az utolsó pillanatban drágult a minisztériumi tanácsadás

Hír TV

2017. december 23., szombat 12:57, frissítve: szombat 13:14

Egyelőre nem tudni, miért került 700 millió forinttal többe a tanácsadás a Miniszterelnökségnek.

700 millió forinttal drágult az utolsó pillanatban a Miniszterelnökség jogi tanácsadásra kötött keretszerződése. Az unió hivatalos lapjában megjelent tájékoztatás szerint előre nem látható okok miatt emelkedtek 1,4-ről 2,1 milliárd forintra a költségek.

Ezért a pénzért a kiválasztott ügyvédi iroda idén februártól december végéig ad közbeszerzésekkel kapcsolatban tanácsokat Lázár Jánoséknak. Az irodának dolgozik Bajkai István is, aki Orbán Ráhel jogi képviseletét látta el egy ideig.

A fideszes politikus nemrég azzal került be a hírekbe, hogy a rászorulóknak osztott tojáson az ő neve szerepelt Terézvárosban, ahol várhatóan őt indítják a kormánypártok jövő tavasszal.

Hír TVvissza a címlapra
szerződésMiniszterelnökségLázár János

Kövesse a Hír TV-t a Facebookon is!

Hír TV

Legolvasottabb cikkek

1

Hír TV

Így firkálták össze a TEK harckocsiját

2

Hír TV

Magyarázzák Németh Szilárd helikopterezését

3

Hír TV

27 éve praktizál a kitüntetett orvos Csopakon, most elküldik

4

Hír TV

Tizenöt éves magyar döntötte meg Egerszegi Krisztina rekordját

5

Hír TV

Még több pénz egészségügyre? – a kérdést sem értik a fideszesek

6

Hír TV

A tengerentúlról is segítenek a debreceni hármas ikreknek