Az utóbbi öt évben sokkal többen költöznek haza

A több mint ezer követővel rendelkező közösségi oldalt is üzemeltető Koroknai a két legfontosabb okként említette a Magyar Nemzetnek a romló közbiztonságot és a kormány családtámogatási politikáját azzal kapcsolatban, hogy miért költöznek haza egyre többen a magyarok közül Nyugat-Európából. Hozzátette, a magas megélhetési költségek is sokat nyomnak a latban. Amíg például egy nyugaton élő házaspár mindkét tagja dolgozik, addig nincsen gond, jól tudnak élni, de ha a gyermekvállalás miatt az anya „kiesik a munkából”, akkor annyira lecsökken a család bevétele, hogy ki kell találniuk valamit. – Nyugaton sincs kolbászból a kerítés – mondta.

Kiköltözni sokszor sokkal könnyebb, mint hazajönni

A hazaköltöztető kifejtette, nagyjából havonta egy kiköltöztetésre jut tíz hazaköltöztetés. Van tudomása olyan hazaköltözésről, amikor egy magyar hölgy jött haza, aki olasz párjával érkezett, számukra a tömeges migráció nyomán fellépő biztonsági problémák, és a rossz tapasztalatok jelentették az utolsó cseppet a pohárban.

A vállalkozó elmondta, több hazaköltöztető cég is árulja szolgáltatásait itthon, tíz-húsz bejáratott cég van a piacon. Egyesek országspecifikusan dolgoznak, mondjuk csak Anglia és Magyarország között fuvaroznak, Koroknaiék célországa főként Németország, de más helyekről is költöztettek már haza családokat.

Tapasztalatai szerint az ezredforduló után, az uniós tagság nyomán indultak meg sokan nyugat felé szerencsét próbálni, hiszen akkor még sokkal nagyobb volt a bérkülönbség a két régió között, mint most. – Hál’ Istennek, a nagy többség számára sikeresen végződött a kinti élet, hazatérve lakást vásárolnak, mert itthon szeretnék tovább élni az életüket, a szülők, családtagok és barátok közelében, boldogan, szeretetben – mondta a lapnak a vállalkozó.

Rengetegen terveznek hazatérni

Koroknai Gábor beszámolt arról is, hogy rengeteg internetes csoport van, ahol az emberek nemcsak a kiköltözésről, hanem a hazatérésről is eszmecserét folytatnak. Itt a leggyakoribb téma a kijelentkezéssel kapcsolatos tudnivalók és az igénybe vehető állami támogatások, adókedvezmények mértéke. A hazaköltöztető biztos benne, hogy a kormány családbarát politikája nagyon sokakat elgondolkodtat a hazatérésen. – Egyre többen választják a hazatérést emiatt is – mondta el lapunknak.

A csokot, babavárót vagy a felújítási támogatásokat is említhetném, de a családi adókedvezmények is népszerűek a családok körében

– mondta.

Kiemelte azt is, hogy mekkora örömmel fogadják az itthoniak azokat, akik hazatérnek, rengeteg szívszorító történetet hall, vannak, akik a hazatérés után fél évvel is felhívják, hogy még egyszer megköszönjék munkájukat, és beszámoljanak arról, milyen szeretetteljes lett az életük a hazatérés után. Ők maguk évente százötven–százhatvan családot költöztetnek haza, ami azt jelenti, hogy

csaknem minden második napra jut egy-egy fuvar.

A vállalkozó olyan esetekről is beszámolt, amikor valaki kudarcos kinntartózkodás után jön haza, vagy nem akarja megosztani velük történetét. Koroknai leszögezi, hogy mindenkit tisztel, akinek van bátorsága és ereje szerencsét próbálni külföldön, és nem ellenszenves számára, aki nem a kormánypártokat támogatja. Ő maga viszont meg van róla győződve, hogy az ország jó irányba halad, a családtámogatások pedig valóban hazatérésre is sarkallhatják a Nyugatra vándorolt magyarokat.

