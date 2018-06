Az utasokra háríthatják a bírságot

Június elsejével élesítették Nemzeti Tengelysúlymérő Rendszer. Január óta 89 helyszínre 107 mérőállomást telepítettek országszerte. 50 ezer forintos közigazgatási bírság szabható ki a teherautók és a személyszállítást végző buszok üzemben tartóira is, ha a jármű súlya meghaladja az előírt limitet.

A Magyar Közúti Fuvarozók Egyesülete nem elégedett maradéktalanul a TSM rendszerrel. Szerintük sok helyen egyszerűen rosszul van kalibrálva a szerkezet.

„Az volt a tapasztalatunk, hogy egyébként olyan fuvarozók, akik rendszeresen felrakó, illetve lerakóhelyi hídmérlegen végzett méréssel 40 tonna alatt közlekedtek, a TSM rendszerrel notóriusan 42-43 tonnával lettek megmérve, és hát ugye ezekben az esetekben ez 50-100 ezer forintos bírság. Mindegy egyes detektált túlsúly esetén” – mondta Árvay Tivadar, a Magyar Közúti Fuvarozók Egyesületének kommunikációs menedzsere.

Egy-egy fuvarozócég néhány hónap alatt így több milliós bírságot is összeszedhet. A Magánvállalkozók Nemzeti Fuvarozó Ipartestülete főtitkára szerint a kirándulóbuszos vállalkozásoknak is plusz terhet ró a szigor.

„Ha jön a tél akkor azzal kell számolni, hogy lesznek síutak, nem tudjuk előre megmondani, hogy azok a járművek, amelyek nem csak utast visznek, nem csak az utasok csomagjait viszik, hanem az úgynevezett síbox-szal is felszereltek, a sílécek is ott vannak, meg még a síbakancsok is, hogy ezek milyen paramétereket fognak hozni. Lehet, hogy ott kicsit necces lesz a dolog és majd jobban oda kell figyelni, és lehet, hogy 49 helyett kicsit csökkenteni kell a létszámot” – mondta Dittel Gábor, a Magánvállalkozók Nemzeti Fuvarozó Ipartestületének ügyvezető főtitkára.

Sajtóinformációk szerint egyes vállalkozók azt tervezik, hogy kauciót szednek be az utasoktól és ha büntetést kapnak, abból fizetik majd ki.