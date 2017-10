Az utakon futó autók felét kitilthatják a fővárosból

Tovább bővül a tiltólistás járművek sora szmogriadó idején. Szélsőségesen rossz levegő mellett nem lehet majd robogót használni a fővárosban, de jövő októbertől kitiltják Budapestről az Euro 3-as, 2019 októberétől pedig az Euro 4-es dízelüzemű gépjárműveket is.

Egyelőre jó a levegő minősége a fővárosban. De a környezetvédők adatai szerint a téli hónapokban szinte minden második nap a határérték felett van a levegő szennyezettsége. Évi 4-5 napon riasztást is kiad a meteorológiai szolgálat. A szmogriadó idején érvényes szabályokat ezért tovább szigorítja a főváros.

hirdetés

hirdetés

hirdetés

Elsőként a robogósokat tiltják ki az utcákról. Egy kismotorkat forgalmazó üzlet tulajdonosa azt mondja, a tilalom főként a futárokat érinti.

„A vásárlóink között leginkább a hobbifelhasználók vannak, akik második járműnek, harmadik járműnek használják, illetve akik szakmaként űzik, például a futárok, akikre valószínűleg nagyobb hatással lesz. Az ő munkájukat nehezíteni fogja, valószínűleg újabb kategóriát kell vásároljanak, ami nagyobb befektetést igényel mint a régebbi robogók” – emelte ki Molnár János, a Momo Motorosbolt tulajdonosa.

Az új szabályok az autókra is vonatkoznak. Jövő októbertől az Euro 3-as dízelüzemű autókkal, két év múlva, vagyis 2019 október 1-től pedig már az Euro 4-es besorolású dízelek sem közlekedhetnek a szmogriadó idején. Az idei adatok alapján az utakon futó autók felét jelenti.

„Az volt a szomorú rend az elmúlt években, hogy nőtt a régi diesel-járművek aránya éppen azért, mert Nyugat-Európából fokozatosan kitiltják őket, de egyre többen váltanak át egyéni fűtésre. Nagyon terjed a vegyestüzelés, a fatüzelés, sőt sokan illegálisan szeméttel és más anyagokkal is tüzelnek, ami jelentősen növeli a szennyezést. Tehát önmagában ez a rendelet csak abban segít, hogyha már kialakul a szennyezettség, akkor tovább ne rontsunk a helyzeten” – emelte ki Simon Gergely, a Greenpeace vegyianyagszakértője.

Az autóklub jogásza arra emlékeztet: az új rendelet kedvezményeket viszont nem ad az autósoknak, sőt, a korábbiakat is visszavonja. „A kedvezmények bizonyos mértékig szűkültek, így például az ingyenes pakolás, illetve a meghatározott forgalmi engedéllyel rendelkező gépjárművek tulajdonosainak a kedvezménye a tömegközlekedésen, az is megszűnt, valamint a taxik kedvezménye. Bizonyos kedvezmények, például az élelmiszerszállító autóknak, azok is beszűkültek” – mutatott rá Gyulainé Tóth Zsuzsa, a Magyar Autóklub ügyvédje.

Több német nagyvárosból egyébként egyszerűen kitiltották a dízelautókat. Londonban pedig behajtási díjat szednek utánuk, amit épp a héten a duplájára emelt az ottani városvezetés.