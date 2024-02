Az USA nem tűrne el a Soros Györgyéhez hasonlítható beavatkozásokat

Megosztás itt:

Ugyan a Soros-hálózat jellemzően a demokratikus értékek védelme nevében alkalmazza a befolyásgyakorlás különböző eszközeit a világ számos országában, valójában politikai és üzleti érdekek állnak ezen akcióik hátterében.

Ezt támasztja alá az X-en a napokban megosztott videó is, amelyen Wesley Clark tábornok, az Action for Democracy (A4D) kuratóriumi tagja arról beszélt, hogy az Egyesült Államok nem tűrne el a tőzsdespekulánséhoz hasonlítható beavatkozásokat.

"Ő finanszírozott ilyen törekvéseket Boszniában és Magyarországon is. Ezért utálja őt Orbán Viktor. De nézzük, kicsoda is Soros György. Ő egy amerikai, aki történetesen Magyarországon nőtt fel. Miért is irányítaná a politikát Magyarországon? Mi sem akarnánk ezt” – fogalmazott az egykori NATO-főparancsnok.

Mint korábban megírtuk, a felvétel további részein Clark elmondja, hogy az amerikaiak néhány évtizede még a görögországi és olaszországi választásokat is befolyásolták.

Az ugyancsak a MagaBabe nevű profilon, néhány hete közölt felvételeken az A4D vezetői elismerték, hogy Soros György áll a magyarországi ellenzékhez juttatott nagyjából 3 milliárd forintnyi, mikroadományoknak feltüntetett pénz mögött.

A felvételek egyikén Korányi Dávid, a szervezet ügyvezetője – Bajnai Gordon volt miniszterelnök és Karácsony Gergely főpolgármester egykori tanácsadója – arról is beszámolt, hogy az amerikai üzletember szerepét azért titkolták, mert attól tartottak, ha a legfőbb donor kiléte nyilvánosságra kerül, a közvélemény esetleg ellenük fordul, mert a választópolgárok nem hiszik majd el, hogy a demokráciaféltés motiválja akcióikat.

