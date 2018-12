Az ünnepek alatt is sok a teendő a gyerekklinika sürgősségi osztályán

Már reggel megtelt beteg gyerekekkel a SOTE I. Számú Gyermekgyógyászati Klinika Sürgősségi osztálya. Ma is megfázással, magas lázzal, és köhögéssel érkeztek a legtöbben a kórházba. A vizsgálatok után minden kisbetegnek ajándékokkal kedveskednek a dolgozók.

Az amerikai apukájának üzent Márk a SOTE I. Sz. Gyermekgyógyászati Klinika Sürgősségi osztályáról, hogy most már minden rendben van. A másfél éves kisfiú magas láz, hányás, és kiszáradás miatt került a sürgősségire – meséli az anyukája. „Karácsony előtt kezdett így egy kicsit rosszabbul lenni. A doktor azt mondja, hogy most az infúziót azért kapja, mert, hogy hányt, és hogy biztosak legyünk, hogy ez nem folytatódik, most bent tartják egy kicsit” – így Vajdaházi Szandra, édesanya.

„Karácsony első napján reggel, a gyerekklinika sürgősségi osztálya megtelt. Itt nincs ünnep, minden nap ugyanolyan” – mondja az osztályt vezető főorvos. „Természetesen, felkészültünk arra, hogy ünnepnapokon is kell dolgoznunk, és azt gondolom, a családunk is, ezt sokkal inkább tolerálja, mint azokat a hétköznapokat, amiket egyébként délutánonként, és esténként is azzal töltünk, hogy betegekről gondolkodunk, vagy szakirodalmat olvasunk. Az talán sokkal nagyobb megterhelés, mint ezek az ünnepnapok, amikre felkészültünk” – így Kelen Kata, a SOTE I. Sz. Gyermekgyógyászati Klinika főorvosa.

A doktor nő azt mondja, ilyenkor mivel nincs háziorvosi rendelés, szinte minden szülő a kórházba rohan a beteg gyermekével. A vezető ápoló pedig arról beszélt, az ünnepek miatt még több szeretetre, és törődésre vágynak ilyenkor a kicsik, és sokszor a szüleik is. „Nagyon sok szülő gyermekkel, és el vannak keseredve, persze, mindegyik szülőnek az övé a legsúlyosabb állapotban lévő gyermek. Így az ünnepekkor legtöbbször, megfázással, köhögéssel, lázzal, hányás, hasmenéssel, és természetesen a lázhoz hozzá tartózik még a lázgörcsös állapotok is” – részletezte Kónya Ibolya, a SOTE I. Sz. Gyermekgyógyászati Klinika vezető ápolója.

Annyiban viszont különböznek a karácsonyi ügyeletek, hogy a gyerekeknek a vizsgálatok végén ajándékokkal kedveskednek. „Minden osztály felkészült meglepetésekkel, természetesen, és idén nagyon sok adományt kaptunk, rengetek játékot hoztak, amit ilyenkor a beteg gyerekeknek oda tudunk adni” – jelentette ki Kelen Kata klinikai főorvos.

A vizsgálatok végére, már szinte mindig tudnak mosolyt csalni az arcokra.