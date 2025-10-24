Az uniós vezetők is tudják, hogy lesz békecsúcs + videó

Orbán Viktor: Az uniónak tárgyalnia kell az oroszokkal + videó

Ezért állt Kiki a Békemenet színpadára: a szabadság üzenete + videó

Magyar Péter 22-es csapdája: a hazugság vagy az életveszély? - nagy bajban

Vezércikk – Még a Holdról is - minden idők legnagyobb Békemenete volt Budapesten + videó

A Tisza Párt hazugsága: nem voltak többen a Békemenetnél

Magyar Péter egy Ryanair pilóta fotójával büszkélkedik? Ez súlyos repülésbiztonsági szabályszegés is lehet. Elemzésünk leleplezi a messiás 22-es csapdáját. Kattintson a megdöbbentő részletekért!

Von der Leyen újabb öngyilkos szankciót erőltet! Az orosz gázipart támadná, ami a magyar rezsicsökkentést is tönkretenné. A Láncreakció elemzése a brüsszeli őrületről. Kattintson!

A HírFM és a HírTV közös műsora a Paláver. Itt a hallgatók közvetlenül is részt vehetnek a műsorfolyamban. Minden hétköznap 15 óra 30 perctől. A műsor telefonszáma: +36 (1) 799 29 99.

Vezércikk – a sajtóban ez az a műfaj, ami meghatározza az adott médium legfontosabb üzenetét, de ez már nem csak a nyomtatott sajtótermékek privilégiuma. Hétfőtől péntekig 20 óra 55 perctől gyakorló zsurnaliszták, szókimondó véleményvezérek elemzik a nap legfontosabb híreit.

A hetente szombatonként 22:50-kor műsorra kerülő Svenkben Zavaros Eszter műsorvezető kalauzolja a nézőket a magyar filmipar múltjába, jelenébe és jövőjébe.

