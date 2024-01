Az uniós pénzek megérkezése után teljesítmény alapú béremelés is lesz a pedagógusoknál + videó

Megosztás itt:

„Átlagosan 32,2 százalék béremelés valósul meg január 1-jétől, és ez a teljesítménybérezésnek is megteremtette az alapjait, tehát folyamatosan vezetjük be a pedagógusok teljesítményértékelését. Ezt az iskolaigazgatók fogják megtenni, és így aki az átlagnál is jobban teljesít, az az átlagnál is jobb fizetésre számíthat a későbbiekben" - emelte ki Rétvári Bence.

Az államtitkár hozzátette: egy kezdő tanár fizetése, aki első alkalommal lép be az iskolába, nem lehet kevesebb mint 528 ezer forint.

Az egyetemet és főiskolát végzett pedagógusok fizetése között két százalék különbség lesz a jövőben - erre már a Nemzeti Pedagógus Kar elnöke hívta fel a figyelmet.

„Ez már versenyképes lehet, hiszen meg kell fontolni azt mindenkinek, hogy mik az előnyei és mik a hátrányai ennek a pályának. A pedagógus pálya előnyei többek közt, hogy mégis csak 50 nap szabadság van egy évben, kiszámítható időkeret a munkánkban és hát egy olyan állás, ami állásbiztonságot jelent" - fogalmazott Horváth Péter.

Ezzel a mostani béremeléssel már szinte elértük az Európai Uniós átlagot a pedagógusok fizetésénél - tette hozzá a Nemzeti Pedagógus Kar elnöke.