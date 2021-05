Az uniós egészségügyi biztos korábban a vakcinagyártóktól kaphatott fizetést

718 az új fertőzöttek száma, ezzel a járvány kezdete óta összesen 798 147-re nőtt a beazonosított fertőzöttek száma. Elhunyt 61 többségében idős, krónikus beteg, így az elhunytak száma 29 175-re emelkedett. Már 4 millió 600 ezer embert beoltottak, közülük 2 millió 701 ezren a második dózist is megkapták. Javulnak a járványügyi mutatók, a legutóbbi adatok alapján csökkent a szennyvízben a vírus örökítőanyagának mennyisége, ez is azt jelzi, hogy május végére lecsenghet a pandémia harmadik hulláma - mondta Rusvai Miklós virológus az M1-en. A 16-18 évesek több mint 50 százaléka regisztrált a koronavírus-elleni vakcinára, az oltások beadása jelenleg is tart - mondta a Nemzeti Népegészségügyi Központ járványügyi osztályvezetője a közmédiának. Több mint 500 családon és mintegy 800 gyermeken segít a covid-árvák megsegítésére létrehozott Regőczi István Alapítvány - mondta a szervezet kurátora a Kossuth rádióban. Herczegh Anita kiemelte: felsorolhatatlanul sok felajánlás érkezett. Újabb cáfolhatatlan tények kerültek napvilágra a ciprusi egészségügyi biztossal kapcsolatban, mondta a Ripost főszerkesztője a Bayer showban. Ómolnár Miklós hangsúlyozta, hogy a különböző egészségügyi szervezetek és alapítványok pénzügyi beszámolóiból arra lehet következtetni, hogy a gyógyszercégeket a vakcinagyárak pénzelik. A magyar emberek 67 százaléka nem szeretné Karácsony Gergelyt miniszterelnöknek - ez derült ki az Alapjogokért Központ kutatásából. A magyarok minden miniszterelnöktől elvárják, hogy tudjon angolul - emelte ki a Nézőpont Csoport vezetője a Kossuth rádióban. Szabó Tímea egy Franciaországnyit tévedett. A Párbeszéd frakcióvezetője miközben Karácsony Gergelyt népszerűsítette azt állította: a főpolgármester Budán 650 ezer négyzetkilométer zöldterületet nyilvánított védetté. Magyarország teljes alapterülete mintegy 93 ezer négyzetkilométer, vagyis a zöldterület, amit szerinte az új miniszterelnök-jelölt megvédett, hat és félszer nagyobb Magyarországnál. Ötnapos üléssel folytatja munkáját az Országgyűlés a következő héten. A képviselők szerdától péntekig 30 órás időkeretben tárgyalják a kormány 2022-es költségvetési javaslatát. Nagyjából 240 ezer ember mentesülhet idén az szja-fizetés alól - mondta Tállai András államtitkár. Jól haladnak a vetési munkákkal a földeken. Az április végén és május első felében uralkodó időjárási körülmények összességében kedveztek a tavaszi szántóföldi munkáknak Magyarországon - közölte az Agrárminisztérium. Az izraeli légierő mintegy száz rakétát lőtt ki vasárnapra virradóan a palesztin szélsőséges iszlamista terrorszervezetek gázai övezeti célpontjaira, köztük a Hamász politikai vezetőjének és az ő testvérének a házára. Benjamin Netanjahu izraeli miniszterelnök kijelentette, hogy addig folyik a palesztin támadók ellen a megtorlás, „amíg szükséges”. A hatósági tilalom ellenére tüntettek Párizsban az izraeli hadsereg Gázai övezeti légicsapásai ellen, a biztonsági erők könnygázzal és vízágyúval oszlatták a demonstrálókat. Hasonló megmozduláson csaptak össze tüntetők a biztonsági erőkkel Berlinben is, illetve Londonban és Madridban is tüntettek Izrael katonai műveletei ellen. Az utóbbi napok antiszemita tüntetéseinek tanulságaként az egész Európai Unióban büntetni kellene a vallások elleni uszítást és gyűlölködést - mondta Manfred Weber, az Európai Néppárt európai parlamenti frakcióvezetője. A világon 162,2 millió ember fertőződött meg eddig a koronavírus-járványban, a halálos áldozatok száma 3,3 millió a baltimore-i Johns Hopkins Egyetem adatai szerint. Elfogadják a román hatóságok a magyar védettségi igazolványt beutazáskor - erősítette meg a határrendészet Arad és Bihar megyei szakaszát felügyelő nagyváradi regionális igazgatóság. A kártya tulajdonosa csak abban az esetben mentesül Romániában a karantén alól, ha az oltás második adagjának felvétele után eltelt legalább 10 nap. Ausztriában feloldották a koronavírus-járvány megfékezését célzó, november óta érvényben lévő éjszakai kijárási korlátozást. Meghaladta a négymilliót a beadott koronavírus elleni vakcinák száma Szerbiában vasárnapra - közölte a belgrádi kormány. Franciaországban szombatra már 20 millió ember kapta meg a koronavírus elleni első oltást - jelentette be Jean Castex francia kormányfő. Beengedi Portugália azokból az európai uniós országokból érkező turistákat, ahol már alacsony a fertőzöttségi arány - tájékoztatott a dél-európai állam belügyminisztériuma. Vészhelyzet bevezetésére kényszerült a koronavírus-járvány miatt Trinidad és Tobago vasárnap nulla órától. Az Iszlám Állam nevű dzsihadista terrorszervezet jelentkezett a pénteken egy kabuli mecsetben elkövetett robbantásos merénylet elkövetőjeként. Két drogdílert, egy szlovák és egy magyar férfit fogtak el a rendőrök, mindkettőjüket őrizetbe vették és kezdeményezték a letartóztatásukat - közölte a Készenléti Rendőrség Nemzeti Nyomozó Iroda. Valter Attila az esélyesekkel együtt célba érve megőrizte az összetettben élen állónak járó rózsaszín és a legjobb 25 éven aluli versenyzőt illető fehér trikót a Giro d'Italia országúti kerékpáros körverseny nyolcadik szakaszán. Bronzérmet szerzett a Rohács Réka, Olasz Anna, Betlehem Dávid, Rasovszky Kristóf összeállítású magyar váltó a nyíltvízi úszók 5 kilométeres csapatversenyében a budapesti vizes Európa-bajnokságon. A vasárnap délelőtti középfutamokból újabb két magyar hajó biztosította a helyét a zárónapi döntőkben a szegedi kajak-kenu világkupán. A már biztos Európa-bajnoki résztvevő magyar női röplabda-válogatott 3:0-ra legyőzte a dán csapatot a selejtezősorozat E csoportjának ötödik fordulójában. Női kézilabda Magyar Kupa elődöntő: DVSC Schaeffler - Kisvárda Master Good SE 28:22; FTC-Rail Cargo Hungaria - Győri Audi ETO KC 25:29 Három újabb paralimpiai kvótával gazdagodott a para szakág a Szegeden zajló kajak-kenu világkupán, miután Kiss Erik KL3-ban és Pulai Erika KL1-ben nyolcadik lett, Rozbora András pedig megnyerte a B döntőt KL2-ben.