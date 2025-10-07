Az unión kívülre is kerülhettek a Tisza Világ applikációból kiszivárgott adatok + videó

Megosztás itt:

A Tisza Párt elnöke szerint nem igaz, hogy 26 ezer ember személyes adatai kiszivárogtak volna a Tisza világ applikációból. Magyar Péter láthatóan feszült lett a kérdéstől, ugyanis a színpadtól hevesen dobta le a Miniszterelnököt ábrázoló bábut. Magyar Péter közösségi oldalán is azt állította, hazugság, hogy szivárgás történt volna. A Hír Tv viszont több telefonszámot is felkeresett az adatokból. Az érintettek közül többen is megerősítették, hogy hiteles a lista. A szivárgást az agrárminiszter is felháborítónak tartotta.