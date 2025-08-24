Az ukránok lövik a Barátságot, Zeleszkij fenyegeti hazánkat, Karácsony pedig sárga-kékbe öltöztetett Lánchíddal tiszteleg Ukrajnának

Megosztás itt:

A politikus sorolta:

Az ukránok folyamatosan lövik a Magyarország kőolajellátását biztosító vezetéket, Zelenszkij a további támadásával, elzárásával fenyeget és zsarolja hazánkat.

Mindezt azért mert az ukrán elnök és többi brüsszeli háborúpárti finanszírozója nem tudja elviselni, hogy Orbán Viktornak megint igaza volt és Trump elnök békét akar kötni.

Budapesti lerakatukban szintén nagyon kétségbeesettek a liberálisok. Annyira, hogy Karácsony Gergelyt még Magyarország és a magyar emberek megfenyegetése sem térítette el attól, hogy az ukrán zászló színeiben rikítson a nemzet fővárosa.

Szégyen. Lehet globalistának lenni, lehet liberálisnak, baloldalinak lenni, de ennyire allergiásnak lenni a magyarság és Magyarország legalapvetőbb érdekeire is - az új mélység – írta közösségi oldalán Szentkirályi Alexandra.

Karácsony Gergely főpolgármester egyébként Ukrajna függetlenségi napján azt írta, Ukrajna függetlensége mellett kiállni egyszerre erkölcsi kötelességünk és elemi nemzeti érdekünk.

Fotó forrása: https://www.facebook.com/alexandra.szentkiralyi.bp