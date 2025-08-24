Az ukránok lövik a Barátságot, Zeleszkij fenyegeti hazánkat, Karácsony pedig sárga-kékbe öltöztetett Lánchíddal tiszteleg Ukrajnának

A politikus sorolta:
- Az ukránok folyamatosan lövik a Magyarország kőolajellátását biztosító vezetéket, Zelenszkij a további támadásával, elzárásával fenyeget és zsarolja hazánkat.
- Mindezt azért mert az ukrán elnök és többi brüsszeli háborúpárti finanszírozója nem tudja elviselni, hogy Orbán Viktornak megint igaza volt és Trump elnök békét akar kötni.
- Budapesti lerakatukban szintén nagyon kétségbeesettek a liberálisok. Annyira, hogy Karácsony Gergelyt még Magyarország és a magyar emberek megfenyegetése sem térítette el attól, hogy az ukrán zászló színeiben rikítson a nemzet fővárosa.
Szégyen. Lehet globalistának lenni, lehet liberálisnak, baloldalinak lenni, de ennyire allergiásnak lenni a magyarság és Magyarország legalapvetőbb érdekeire is - az új mélység – írta közösségi oldalán Szentkirályi Alexandra.
Karácsony Gergely főpolgármester egyébként Ukrajna függetlenségi napján azt írta, Ukrajna függetlensége mellett kiállni egyszerre erkölcsi kötelességünk és elemi nemzeti érdekünk.
