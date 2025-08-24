Keresés

2025. 08. 25.
Belföld

Az ukránok lövik a Barátságot, Zeleszkij fenyegeti hazánkat, Karácsony pedig sárga-kékbe öltöztetett Lánchíddal tiszteleg előttük

2025. augusztus 24., vasárnap 22:05 | HírTV

A nap, amikor az ukrán elnök megfenyegette Magyarországot, a főpolgármester ukrán színekbe öltözteti Budapestet – hívta fel rá a figyelmet Szentkirályi Alexandra, a Fővárosi Közgyűlés Fidesz-frakciójának vezetője.

  • Az ukránok lövik a Barátságot, Zeleszkij fenyegeti hazánkat, Karácsony pedig sárga-kékbe öltöztetett Lánchíddal tiszteleg előttük

A politikus sorolta: 

  • Az ukránok folyamatosan lövik a Magyarország kőolajellátását biztosító vezetéket, Zelenszkij a további támadásával, elzárásával fenyeget és zsarolja hazánkat.
  • Mindezt azért mert az ukrán elnök és többi brüsszeli háborúpárti finanszírozója nem tudja elviselni, hogy Orbán Viktornak megint igaza volt és Trump elnök békét akar kötni.
  • Budapesti lerakatukban szintén nagyon kétségbeesettek a liberálisok. Annyira, hogy Karácsony Gergelyt még Magyarország és a magyar emberek megfenyegetése sem térítette el attól, hogy az ukrán zászló színeiben rikítson a nemzet fővárosa.

Szégyen. Lehet globalistának lenni, lehet liberálisnak, baloldalinak lenni, de ennyire allergiásnak lenni a magyarság és Magyarország legalapvetőbb érdekeire is - az új mélység – írta közösségi oldalán Szentkirályi Alexandra.

Karácsony Gergely főpolgármester egyébként Ukrajna függetlenségi napján azt írta, Ukrajna függetlensége mellett kiállni egyszerre erkölcsi kötelességünk és elemi nemzeti érdekünk.

Fotó forrása: https://www.facebook.com/alexandra.szentkiralyi.bp 

 

