Az ukrán külügyminiszter egyeztetett Márki-Zay stábjával Zelenszkij brüsszeli beszéde előtt

Szijjártó az ülésen egyértelművé tette, hogy hazánk nem fog fegyvereket szállítani Ukrajnába, és nem is engedi át a fegyverszállítmányokat Magyarország területén.

A Magyar Nemzet úgy tudja, a magyar diplomácia vezetőjének állásfoglalása után Dmitro Kuleba külügyminiszter felhívta a budapesti ukrán nagykövetet, és Ljubov Nepopnál arról érdeklődött, hogy miként lehetne elősegíteni a baloldali ellenzék választási győzelmét.

A Magyar Nemzet nemzetbiztonsági forrásból úgy értesült, hogy Márki-Zay Péter baloldali miniszterelnök-jelölt stábja és Volodimir Zelenszkij ukrán elnök között meg is történt a kapcsolatfelvétel.

Ezt követően az Európai Tanács március 24-i ülésére videókapcsolattal bejelentkező Zelenszkij a diplomáciában meglehetősen szokatlan stílusban szólította meg Orbán Viktor kormányfőt.

Figyelj, Viktor, tudod, mi történik most Mariupolban? Ha tudsz, menj le a [Duna-] partra, nézd meg a cipőket, és meg fogod látni, hogy ilyen tömeggyilkosságok most is folynak a világban. Oroszország ma is ezt hajtja végre

– hangoztatta. Az ukrán elnök ezt követően kérdőre vonta a magyar miniszterelnököt, hogy miért habozik szankciókat bevezetni, fegyvereket átengedni Magyarországon, illetve miért dilemmázik azon, hogy kereskedjen-e Oroszországgal.

Orbán Viktor miniszterelnök elutasította Volodimir Zelenszkij követeléseit, mert azok ellentétesek hazánk érdekeivel

– közölte a tanácskozást követően Havasi Bertalan. A Miniszterelnöki Sajtóiroda vezetője leszögezte: Magyarország ki akar maradni ebből a háborúból, ezért nem enged át fegyverszállítmányokat és nem küld fegyvereket Ukrajnába. Hangsúlyozta ugyanakkor, hogy hazánk minden eszközzel segíti a háború elől menekülőket, akiknek humanitárius segítséget nyújt.

Zelenszkij a tegnapi napot sem hagyta ki Budapest-ellenes éllel megfogalmazott nyilatkozat nélkül, hiszen a dán parlamenti képviselőknek küldött videóüzenetében kijelentette:

Nem lehetnek orosz csápok Európában, amelyek belülről feszítik az uniót, és még most is segíteni próbálják Oroszországot, hogy a lehető legtöbb pénzt keresse. Mindenki pontosan tudja, hogy az EU-ban ki áll szemben az emberiességgel és a józan ésszel, ki az, aki semmit nem tesz Ukrajna békéjéért. Ennek véget kell vetni, Európa pedig nem hallgathatja tovább a magyar kormány kifogásait.

A fentiek tükrében tehát egyáltalán nem meglepő Zelenszkij és Márki-Zay színfalak mögötti együttműködése, hiszen a baloldal kormányfőjelöltje többször nyilatkozott arról, hogy a kemény szankciók elrendelése mellett fegyvereket és magyar katonákat küldene Ukrajnába. Az a körülmény sem elhanyagolható, hogy mindketten főként a most regnáló amerikai adminisztráció kottájából játszanak.

Nagy kérdés azonban, hogy Zelenszkij milyen eszközökkel tudja segíteni a magyar baloldal kormányfőjelöltjének a kampányát. Ennek egyik formája lehet az a fajta retorikai hadviselés, nyomásgyakorlás, amely az Európai Tanács ülésén kezdődött a magyar kormány ellen, majd tegnap a dán parlamenti képviselőknek küldött üzenettel folytatódott, de az ukrán elnök és Márki-Zay Péter twitteres kapcsolatfelvétele is hozhat még meglepetéseket.

Egy azonban biztos: a magyar kormány álláspontja az Ukrajna területén dúló fegyveres konfliktusról már az első pillanattól kezdve változatlan, vagyis hogy hazánk semmiképpen nem keveredhet bele a háborúba. A fegyverszállítást és katonai részvételt követelő baloldali politikusokról Orbán Viktor elmondta, nincs rutinjuk, nincs tudásuk és hiányzik belőlük a felelősségérzet. – Felelőtlen nyilatkozataikkal csak olajat öntenek a tűzre, ez pedig Magyarország érdekeivel ellentétes – fogalmazott. A miniszterelnök hozzátette, kalandorpolitika helyett felelős politizálásra, biztonságra és stabilitásra van szükség.

Ilyenkor nem megengedhető, hogy a kampány szempontjai a nemzeti érdekek elé tolakodjanak

– jelentette ki a kormányfő.

Fotó: Magyar Nemzet/montázs

