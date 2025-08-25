Keresés

2025. 08. 25. Hétfő
Az ukrán elnök megfenyegette Magyarországot, közben a Főpolgármester ukrán színekbe öltözteti Budapestet + videó

2025. augusztus 25., hétfő 16:46 | Hír TV

A Hír TV riportere arról kérdezte Gulyás Gergelyt, hogy hogyan értékeli a Karácsony Gergely főpolgármester lépését.

  • Az ukrán elnök megfenyegette Magyarországot, közben a Főpolgármester ukrán színekbe öltözteti Budapestet + videó

