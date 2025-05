Megosztás itt:

Az ukrán maffiózók tündöklésének és bukásának hazánknak már volt tapasztalata, hiszen az 1990-es évek elején egyszer már megjelentek nálunk a káoszt és bűnözést magukkal hozó ukrán maffiózók. Arról nem is beszélve, hogy ebben az időszakban Budapesten rendezkedett be minden idők egyik legveszélyesebb, kijevi születésű bűnözője, a Szeva bácsiként is ismert Szemjon Mogiljevics is. Őt a magyar és az amerikai szervek közös együttműködésének köszönhetően végül pár éven belül sikeresen kiszorították az országból.

Óriási veszéllyel, biztonsági kockázattal járhat, ha megvalósul Ukrajna európai uniós csatlakozása – a helyzet súlyosságát kellő érzékelteti egy minap megjelent tanulmány. Eszerint a hadiállapot megszűnése Ukrajnában csökkentheti az állami ellenőrzést, teret adva a bűnözői hálózatok terjeszkedésének és fennáll a veszélye, hogy az ukrán alvilág új vezetési struktúrák alatt emelkedik fel újra.

A Magyar Nemzet korábban már beszámolt róla, hogy Ukrajna lényegében egy maffiaállam, a bűnözést tekintve Európában az egyik legrosszabb helyen áll és nagyon komoly bűnügyi káosszal járhat, ha EU-taggá válik.

Magyarországnak van tapasztalata abban, milyen az, amikor oroszajkú, egyben ukrán alvilág megjelenik valahol. A rendszerváltás ugyanis nemcsak határnyitással járt: a szervezett bűnözés előretörése, a fegyverkereskedelem, a fegyveres rablások, a pénzmosás, prostitúciós hálózat kiépítése, kábítószer-kereskedelem és az olajszőkítő maffia felemelkedése is kezdetét vette. Jöttek az alvilági robbantások, merényletek, leszámolások, megjelentek az egykori posztszovjet utódállamok (például Ukrajna) kormányaival vagy akár titkosszolgálataival, korrupt politikusaival, rendőreivel jó kapcsolatot ápoló, többek között ukrán gengszterek.

A teljes cikk a Magyar Nemzet honlapján olvasható.

Fotó: Shutterstock