2025. 11. 04. Kedd
Belföld

Az ukrajnai háború miatt Románia is hadiipari fejlesztésbe kezd + videó

2025. november 04., kedd 20:10 | Hír TV

Bukarest több mint félmilliárd eurós befektetéssel lőporgyártó üzemet hoz létre, Európai Uniós pénzből és egy német fegyvergyártó vállalat közreműködésével A részletekről Hermann Endre számolt be, Bukarestből.

  • Az ukrajnai háború miatt Románia is hadiipari fejlesztésbe kezd + videó

Kapcsolódó tartalmak

