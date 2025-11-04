Az ukrajnai háború miatt Románia is hadiipari fejlesztésbe kezd + videó
2025. november 04., kedd 20:10
| Hír TV
Bukarest több mint félmilliárd eurós befektetéssel lőporgyártó üzemet hoz létre, Európai Uniós pénzből és egy német fegyvergyártó vállalat közreműködésével A részletekről Hermann Endre számolt be, Bukarestből.
