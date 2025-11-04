Az ukrajnai háború miatt Románia is hadiipari fejlesztésbe kezd + videó

Vezércikk – Újabb botrány fokozza a káoszt a Tisza Párton belül + videó

Amfetamint és kokaint is fogyasztott rendszeresen a lebukott magyar rapsztár

Felvonták és egész nap félárbócon tartják a magyar lobogót a Kossuth téren + videó

A világháború előszele: az unióban sorra töltik fel a kaszárnyákat

Durvul a Tisza-botrány: Aktív bírák személyes adatai is kiszivárogtak, talán ukrán kézre, vagy másra. Ez már nemzetbiztonsági és igazságügyi válság.

Monitor: Magyar Péter botrányosan viselkedett az ATV stúdiójában. Elemzésünk leleplezi, hogyan omlott össze a "szeretetmáz", és mit árul el ez a dühkitörés a valódi jelleméről.

Svenk, a HírTV mozimagazinja A hetente szombatonként 22:50-kor műsorra kerülő Svenkben Zavaros Eszter műsorvezető kalauzolja a nézőket a magyar filmipar múltjába, jelenébe és jövőjébe.

Sajtóklub - ajánló Aktuális kérdések, hétről-hétre! Fontos témák, kivételes vélemények! Minden vasárnap 19 óra 10 perctől órától jelentkezik Sajtóklub című műsorunk.

Vezércikk - ajánló Vezércikk – a sajtóban ez az a műfaj, ami meghatározza az adott médium legfontosabb üzenetét, de ez már nem csak a nyomtatott sajtótermékek privilégiuma. Hétfőtől péntekig 20 óra 55 perctől gyakorló zsurnaliszták, szókimondó véleményvezérek elemzik a nap legfontosabb híreit.