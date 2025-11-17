Az újságírókon töltik ki dühüket a felhergelt tiszás szimpatizánsok + videó

Orbán Viktor bejelentette: tizenegy pontos gazdasági akciótervet fogadott el a kisvállalkozások érdekében a kormány, illetve a kereskedelmi és iparkamara. A miniszterelnök hangsúlyozta, Európa egy háborús állapot felé menetel, azonban Magyarország továbbra is kitart a nemzeti gazdaságpolitika mellett.
Vezércikk – a sajtóban ez az a műfaj, ami meghatározza az adott médium legfontosabb üzenetét, de ez már nem csak a nyomtatott sajtótermékek privilégiuma. Hétfőtől péntekig 20 óra 55 perctől gyakorló zsurnaliszták, szókimondó véleményvezérek elemzik a nap legfontosabb híreit.