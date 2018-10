Az ujja köré tudja csavarni Orbánt

A budapesti ellenzék jelentős százalékának is támogatását élvezi Tarlós István főpolgármester, akit ma kért fel Orbán Viktor miniszterelnök arra, hogy újra elinduljon a városvezetői posztért. A Hír TV Magyarország élőben című műsorába meghívott szakértők szerint az, hogy a jelenlegi városvezető újra harcba száll a posztért egy win-win szituáció: Tarlósnak és a kormánypártoknak is kedvez.

Nagyon kevés olyan politikus van Magyarországon, aki ilyen nagy hatással tud lenni a miniszterelnökre, „ha úgy tetszik, ennyire az ujja köré tudja csavarni és ilyen hatékonyan tudja mozgatni”, mint Tarlós István főpolgármester – kezdte a Hír TV-ben Pulai András, a Publicus Intézet stratégiai igazgatója. A szakértő emlékeztetett, az elmúlt időszakban a városvezető jó pár dolgot kért nyilvánosan és nem nyilvánosan is Orbán Viktortól, és a nyilvánosak túlnyomó többségét megkapta – a Lánchíd és a Váralagút, valamint metrófelújításra fordítandó pluszpénz. „Azt gondolom, hogy tarlós szempontjából ez két szempontból is jó, egyrészt a saját politikai súlyát növelni, másrészt a nap végén ez a budapestieknek lesz jó, ő már most elkezdte a kampányát” – fogalmazott Pulai.

hirdetés

hirdetés

hirdetés

Nagy Dániel, a Nézőpont Intézet kutatási igazgatója is hasonlóan gondolja. Szerinte ez egy win-win szituáció, mind a két oldal győzött, Tarlós István szeretett volna főpolgármester-jelölt maradni, a Fidesz pedig szerette volna, hogy ő legyen a főpolgármester-jelöltjük. „Az volt a kérdés, hogy mekkora mértékű plusz forrásokat juttat majd Budapest számára a kormányzat a jövőben, ez egy kellemes probléma, ahol azt kellett eldönteni, hogy most a Lánchídra adnak sok pénzt, vagy a városligeti fejlesztésekre, esetleg mindkettőre” – húzta alá Nagy.

Pulai úgy folytatta, vannak ennek a „dealnek” fontos elemei is, például, hogy megmarad a közvetlen főpolgármester-választás Budapesten, „azért elég sok információ szivárgott ki arról, hogy ennek az ellenkezője várható, hogy ha nem Tarlós lesz a Fidesz főpolgármester-jelöltje, akkor könnyen lehet, hogy nincs direkt főpolgármester- jelölés.” Hozzátette: azoknak, akik nem ebben a közjogi berendezkedésben hisznek, megnyugtatóak a fejlemények.

Nagy közbeszúrta: ennek (a közvetlen főpolgármester-jelölésnek – a szerk.) csak média-visszhangja volt, de alapja nem.

Pulai visszavéve a szót rámutatott, azt még nem tudni, hogy a hatáskör-átrendeződésekkel mi fog történni, az Orbán-Tarlós „dealnek” az is a része, hogy Tarlós egy szabad szemmel is látható pénzmennyiség fölött diszponáljon, a hatáskörök egy jó része nála maradjon, és ne kerüljön Fürjes Balázs államtitkárhoz, vagy a kerületekhez, hiszen arról is készült koncepció, hogy hogyan alakítja át a Fidesz, bár „itt még várhatóak meglepetések.”

Nagy Dániel emlékeztetett ugyan akkor, hogy a sajtótájékoztatón is elhangzott, hogy Orbán Viktor miniszterelnök és Tarlós István főpolgármester részvételével alakul egy testület Budapest fejlődéséért, amiben közösen fognak majd arról értekezni, hogy mik kerüljenek a budapesti fejlesztések fókuszába. „Itt két társelnöki pozícióról beszélünk, szóval az, hogy Fürjes Balázzsal fog tárgyalni majd Tarlós István ez nem feltétlenül lesz így” – szögezte le. Úgy vélte, biztosra vehető, hogy Fürjesnek is fontos pozíciói lesznek, de azt lehet látni, hogy Tarlós tudta képviselni az érdekeit és a miniszterelnök úrral egy szinten tudja majd Budapest fejlődését elősegíteni.

A Nézőpont Intézet legfrissebb kutatása szerint egyébként Tarlós Istvánnak nem lenne kihívója, ha most vasárnap lenne az önkormányzati választás. A budapestiek 45%-a szavazna rá. A kutatásból az is kiderült, hogy ezzel a főpolgármester népszerűbb mint a kormányzópárt. „Tarlós István jelenleg 45 százalékos eredményt érne el, legalábbis ennyit biztosan elérne, mert vannak rejtőzködő szavazók is, a Fidesz-KDNP az olyan 34 százalék környékén van most Budapesten, ez a 11 százalékpontos különbség az ellenzéki táborból jön össze. A fideszes tábor teljes mellszélességgel a jelenlegi főpolgármester mellett áll, az MSZP és az LMP táborán belül van egy 14 és 15 százalékos tábor, akik támogatják Tarlós Istvánt, de a többi ellenzéki pártból is 5, 8, 10 százaléknyian rá szavaznának” – fejtette ki az intézet kutatási igazgatója televíziónkban. Hozzáfűzte még, Tarlós egy korábban függetlenként induló, pragmatikus és progresszív politikus, aki az ellenzéket is meg tudja szólítani.