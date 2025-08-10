Az újabb hőséghullám rengeteg embert csábított a Balatonra + videó

Megosztás itt:

Nagy a sürgés-forgás ebben a siófoki tóparti büfében. Eddig sem panaszkodtak, volt vendégük, a jó idő azonban most rengeteg embert csábított a Balatonhoz. Persze többségében most is a magyarok érkeznek a Balatonhoz. Ez a család is minden alkalmat kihasznál egy kis strandolásra, kikapcsolódásra.

A siófoki szállodákban mar eddig is nagyon nehéz volt szabad szobákat foglalni, a hőség beköszöntével a maradék helyek is beteltek. A balatoni vendéglátók abban bíznak, hogy bár a szezon később kezdődött, ha marad a jó idő az továbbra is vendégeket fog csábítani a tóhoz. A nyár elmúltával is érdemes lesz felkeresni a magyar tengert, hiszen számos gasztronómiai, kulturális, és aktív turisztikai kikapcsolódási lehetőség varja az ideérkezőket.