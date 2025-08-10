Keresés

Belföld

Az újabb hőséghullám rengeteg embert csábított a Balatonra + videó

2025. augusztus 10., vasárnap 19:00 | HírTV

Megteltek a szállodák, a strandok és a büfék is. A szakemberek szerint ha kitart a jó idő egészen augusztus végéig tarthat a kimagasló forgalom.

  • Az újabb hőséghullám rengeteg embert csábított a Balatonra + videó

Nagy a sürgés-forgás ebben a siófoki tóparti büfében. Eddig sem panaszkodtak, volt vendégük, a jó idő azonban most rengeteg embert csábított a Balatonhoz. Persze többségében most is a magyarok érkeznek a Balatonhoz. Ez a család is minden alkalmat kihasznál egy kis strandolásra, kikapcsolódásra. 

A siófoki szállodákban mar eddig is nagyon nehéz volt szabad szobákat foglalni, a hőség beköszöntével a maradék helyek is beteltek. A balatoni vendéglátók abban bíznak, hogy bár a szezon később kezdődött, ha marad a jó idő az továbbra is vendégeket fog csábítani a tóhoz. A nyár elmúltával is érdemes lesz felkeresni a magyar tengert, hiszen számos gasztronómiai, kulturális, és aktív turisztikai kikapcsolódási lehetőség varja az ideérkezőket.

Műsorok

Svenk, a HírTV mozimagazinja

Svenk, a HírTV mozimagazinja

 A hetente szombatonként 22:50-kor műsorra kerülő Svenkben Zavaros Eszter műsorvezető kalauzolja a nézőket a magyar filmipar múltjába, jelenébe és jövőjébe.
Sajtóklub - ajánló

Sajtóklub - ajánló

 Aktuális kérdések, hétről-hétre! Fontos témák, kivételes vélemények! Minden vasárnap 19 óra 10 perctől órától jelentkezik Sajtóklub című műsorunk.
Vezércikk - ajánló

Vezércikk - ajánló

 Vezércikk – a sajtóban ez az a műfaj, ami meghatározza az adott médium legfontosabb üzenetét, de ez már nem csak a nyomtatott sajtótermékek privilégiuma. Hétfőtől péntekig 20 óra 55 perctől gyakorló zsurnaliszták, szókimondó véleményvezérek elemzik a nap legfontosabb híreit.
Paláver - ajánló

Paláver - ajánló

 A HírFM és a HírTV közös műsora a Paláver. Itt a hallgatók közvetlenül is részt vehetnek a műsorfolyamban. Minden hétköznap 15 óra 30 perctől. A műsor telefonszáma: +36 (1) 799 29 99.

