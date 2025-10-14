Keresés

Belföld

Az új politikai kultúra megérkezett: Magyar Péter testőrökkel hallgattatta el a kritikát

2025. október 14., kedd 17:25 | Hír TV
erőszak testőr Kocsis Máté botrány Híradó Szabó Bálint Szolnok Magyar Péter Tisza Párt

Ismét elszabadultak az indulatok Magyar Péter országjárásán: Szolnokon a pártelnök testőrei erőszakkal távolították el a kérdezni akaró Szabó Bálintot, aki testi sértés miatt feljelentést tett. Míg Magyar Péter a színpadról gúnyolta a kritikust, a testőrei a tettek mezejére léptek.

  Az új politikai kultúra megérkezett: Magyar Péter testőrökkel hallgattatta el a kritikát

Háború Ukrajnában

Műsorok

Svenk, a HírTV mozimagazinja

Svenk, a HírTV mozimagazinja

 A hetente szombatonként 22:50-kor műsorra kerülő Svenkben Zavaros Eszter műsorvezető kalauzolja a nézőket a magyar filmipar múltjába, jelenébe és jövőjébe.
Sajtóklub - ajánló

Sajtóklub - ajánló

 Aktuális kérdések, hétről-hétre! Fontos témák, kivételes vélemények! Minden vasárnap 19 óra 10 perctől órától jelentkezik Sajtóklub című műsorunk.
Vezércikk - ajánló

Vezércikk - ajánló

 Vezércikk – a sajtóban ez az a műfaj, ami meghatározza az adott médium legfontosabb üzenetét, de ez már nem csak a nyomtatott sajtótermékek privilégiuma. Hétfőtől péntekig 20 óra 55 perctől gyakorló zsurnaliszták, szókimondó véleményvezérek elemzik a nap legfontosabb híreit.
Paláver - ajánló

Paláver - ajánló

 A HírFM és a HírTV közös műsora a Paláver. Itt a hallgatók közvetlenül is részt vehetnek a műsorfolyamban. Minden hétköznap 15 óra 30 perctől. A műsor telefonszáma: +36 (1) 799 29 99.

