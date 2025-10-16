Keresés

Belföld

Az új politikai kultúra bemutatja: így röhögd ki egy meggyilkolt családapa emlékét

2025. október 16., csütörtök 20:00 | Hír TV
botrány petíció kegyeletsértés szarkazmus Kovács Gergely Híradó Kétfarkú Kutya Párt Charlie Kirk Jánosi Gergő

A Magyar Kétfarkú Kutya Párt megpróbálja elbagatellizálni a Charlie Kirk halálán gúnyolódó képviselőjük botrányát. Miközben Jánosi Gergő lemondását már 22 ezren követelik petícióban, a párt társelnöke, Kovács Gergely cinikus röhögéssel reagált, amikor a meggyilkolt kétgyermekes családapáról kérdezték.

  • Az új politikai kultúra bemutatja: így röhögd ki egy meggyilkolt családapa emlékét

