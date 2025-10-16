Az új politikai kultúra a gyakorlatban: a Tisza Párt szerint a pofon is a sajtószabadság része?

Ismét elszabadultak az indulatok a Tisza Párt háza táján: Ruszin-Szendi Romulusz, a párt katonai "szakértője" egy fórumon arról beszélt, legszívesebben "beverne egyet" az őt kérdező újságíróknak. A jelenség nem új: a "viszkető tenyerű" szakértő és a riportereket kidobató Magyar Péter viselkedése alapján körvonalazódik az "új politikai kultúra" valódi természete.
"Most már annyi szekrényből zuhannak ki a csontvázak, hogy egy egész gardrób megtelik" – jelentette ki Szijjártó Péter. A külügyminiszter szerint a Tisza Párt "szakértői" leleplezték a párt valódi, megszorításokra épülő programját, amely a családoktól, a nyugdíjasoktól, a betegektől és a gazdáktól is elvenne.