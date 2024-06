Az új polgármester együttműködne az őszig hivatalban lévő képviselőkkel is + videó

Zebegényben továbbfejlesztenék a turisztikai infrastruktúrát is, amelyre egyre nagyobb szükség van, hiszen a térségben egyre növekszik a látogatók száma. Az egy éve átadott ipolydamásdi Károly-Róbert híd Szlovákia felől is megnyitotta a Dunakanyart.

Ferenczy Ernő megválasztott polgármester, Zebegény: "Külterületi, illetve belterületi utaknak a fejlesztése, közintézményeknek a fejlesztése, ezeket még be kell fejezni, várhatóan ezeket egy éven belül be tudjuk mind fejezni, ebben számítok majd az új képviselő-testületnek a munkájára, úgy, ahogyan még a meglévő képviselőknek a munkájára is számítok, hiszen októberig még hivatalban vannak."

Your browser does not support the video tag.