Az új orosz „csodafegyver” – visszatért a hidegháborús fegyverkezés? + videó
2025. október 30., csütörtök 07:00
| Hír TV
Éppen akkor, amikor a világ a békéért és a józan ész visszatéréséért szurkol, Oroszország egy új, félelmetes „csodafegyverrel” kísérletezik. A hírek szerint egy nukleáris meghajtású cirkálórakétáról van szó. A Napindítóban ma azt vizsgáljuk, ez a hidegháborús rémkép mennyire propaganda, mennyire valós fenyegetés, és milyen üzenetet hordoz egy olyan világban, amelynek párbeszédre lenne szüksége, nem újabb fegyverekre.
