Az új miniszter is imát mondott Orbán Viktorért

Nem miniszterként, hanem magánemberként ment el a csütörtökön, Orbán Viktor születésnapján tartott hálaadó szentmisére Kásler Miklós - ezt maga, az emberi erőforrások minisztere mondta a V. kerületi Belvárosi Plébániatemplomban a HVG beszámolója szerint.

Osztie Zoltán plébános lelkesen köszöntötte az onkológust, mondván, „most eljött”. Az V. kerületi ittlakunk.hu azt írja, ahogy Káslert, úgy Szentmihályi Szabó Péter özvegyét is tapssal köszöntötték a hívők, aki a plébános szerint az Orbánért mondott születésnapi misék „motorja” volt az utóbbi években.

A hálaadó szentbeszédben a többi között elhangzott az is, hogy „a dekadens Európában egyre nyilvánvalóbb a sötétség.” Osztie plébános arról is beszélt, hogy „Nyugat-Európa elveszett”, Kelet-Európa pedig nehezen áll lábra. Emellett „a karizmatikus Orbán Viktor” kulcsszerepet tölt be a V4-ek megerősítésében.