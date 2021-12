Az ügyvéd meglepő állítása: csak a virtuális térben kemény a terrorizmussal vádolt V. Kende

Megosztás itt:

Kommandósok hatalmas gyűrűjében érkezett meg a bíróságra tegnap reggel V. Kende, az a tehetős és jó családból származó 22 éves férfi, akit terrorizmus előkészületével vádolnak. A visszahúzódó, szerénynek tűnő egyetemistát idén nyáron kapták el, miután kiderült: nem csak felvette az iszlám vallást, és esküt tett rá, miután a zászlajukat kifeszítette a szobájában, de állítólag támogatott is radikális, dzsihadista szervezeteket, majd online felületen társalgott bombakészítésről és mindenféle terrorcselekményről, emellett pedig el is kezdte beszerezni az interneten hallott tanácsok alapján a hozzávalókat egy szöges csőbombához.

A vádirat szerint ebben társa is volt: ezzel a máig is ismeretlen chatpartnerével már egyenesen azt tervezték, hogy több helyszínen – Budapesten, annak környékén, többek közt az Európa-bajnokság egyik meccsén és a siófoki parton – fognak robbantani, illetve azt, hogy

MÍG EGYIKÜK AZ EGYIK, ADDIG MÁSIKUK A MÁSIK HELYSZÍNEN HAJT BELE EGY KOCSIVAL A TÖMEGBE

A fiatal azóta rácsok mögött van, viszont idő közben a szakértő megállapította róla: nemcsak autista, hanem skizoid tüneteket is mutat. Kende nem ismerte el a bűnösségét és a tárgyalásáról sem mondott le, azonban úgy tudni, nem vitatja, amit a virtuális levelezésében találtak. Ügyvédje, Jován László szerint kettős életet élt: virtuális és valós személyisége nem ugyanaz.

– VALÓBAN KETTŐS SZEMÉLYISÉG: MÍG A VALÓ ÉLETBEN EGY TÖRÉKENY EMBER, ADDIG A VIRTUÁLIS TÉRBEN AZ A KEMÉNY SRÁC LEHETETT, AKI LENNI AKART. DE EZ NEM VOLT TÖBB, MINT FANTÁZIA– szögezte le a Borsnak a védő.

Hozzátette: a férfi borzalmasan összetört.

– Nagyon rosszul van. A kapcsolattartása a virtuális térre és a szüleire korlátozódott korábban, most viszont innen kikerült, és bekerült a rácsok mögé. Rohamosan romlik az állapota – szögezte le. – Van egy V. Kende a valóságban, és van egy az online térben. Most ez a férfi kiszakadt onnan, ahol a valós személyiség jól érezte magát, és letartóztatták a virtuális személyiségét. Ezért kérvényeztük a szabadlábra helyezését, amit most ugyan elutasítottak, de fellebbeztünk – mondta.

Kendét apja is elkísérte, aki nem tágít fia mellől, mióta börtönbe került. A tárgyalás februárban, vélhetően zárt körben folytatódik.

kép: Kendét a Terrorelhárítás emberei fogták el © TEK