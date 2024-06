Az ügyészség szerint valótlanok Magyar Péter állításai + videó

A Nyomozó Ügyszség most tételesen cáfolta Magyar Péter Állításait. A főügyész hangsúlyozta: egyetlen kormánytagnak és hivatalos személynek sem volt tudomása a folyamatban lévő korrupciós ügyről. Továbbá Fürcht Pál képtelenségnek nevezte, hogy a nyomozati ügy irataiból információkat tüntessenek el kormányzati vagy hivatalos személyek, mivel az közel 20 ezer oldal, és még másolatok is készültek róla.

Your browser does not support the video tag.