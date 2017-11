Az UFO-kutatóknak is sok a Soros-kampány

A kancelláriaminiszter még nem kapott egyet sem pártjától a Rétyi-könyv 5000 megrendelt példányából. Az önmagát oknyomozó újságíróként meghatározó magyar származású szerző leginkább összeesküvés-elméletekkel foglalkozik. Írt könyvet a rák gyógyításáról, de körüljárta az örök energia, illetve az 51-es körzet problémáját is. A George Soros című könyve egy olyan kiadónál jelent meg 2006-ban, amely olyan szerzőkkel foglalkozik, akikkel a hagyományos német kiadók nem foglalkoznak.

– A könyvet nem olvasta?

– Nem olvastam még, rengeteg restanciám van, a könyveket illetően.

– Megkapta?

– Még nem.

– És el fogja olvasni?

– Milyen kérdése van még?

„A Fidesz-frakció nem rendelt még senkitől, nem adott megrendelést senkinek soha arra, hogy írjon egy könyvet amit majd utána megveszünk, nem, nincs erről szó” – ezt már Halász János, a Fidesz-frakció szóvivője mondta. A kötetet magyarul a Soros- kampány idején jelent meg. Kiadója az a Gerilla Press Kft., a cég egyik tulajdonosa pedig kormányközeli Pestisracok.hu főszerkesztője.

„Eltúlzott, én azt gondolom, mert van a dolognak realitása és irrealitása, az irrealitás felé mutat a történet most már” – ezt gondolja a kormány Soros-terv-kampányáról Kalmár János, UFO-szakértő. Korábban több von Rétyi-könyvet is olvasott, és a szerzőt józan gondolkodónak tartja. Kalmár János maga is osztja a globális háttérhatalom meglétét, de szerinte annak, hogy Soros György folyik a csapból is, egészen más oka van.

A Magyar UFO-kutató szövetség elnöke szerint „így hazaárulóvá lehet tenni, egyszerre magyar, egyszerre amerikai is, én azt gondolom, hogy az a cél, hogy olyan dolgokat kell a szájába adni az embereknek, aminek van valós alapja, manipuláció az egyik ideális eszköze ugye, és akkor már az ember is elhiszi, hogy ez így igaz.”

Az ötezer kötetért a Fidesz frakció 13 millió forintot fizetett.