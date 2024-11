Az SZDSZ alatt megszilárdult kereskedelmi televíziózást hozta összefüggésbe a pedofil ügyekkel Ábrahám Róbert + videó

Megosztás itt:

„Bizonyos kereskedelmi csatornák vezetése nagyon mélyen benne van ebben az ügyben. Nem nevezem meg, de ez az egész kereskedelmi televíziózás, ami akkoriban megszilárdult a szórakoztatóiparban az SZDSZ alatt, kialakult egy szűk kör, ami mindenféle melegorgiákat tartott rendszeresen és a saját köreikből engedték be a bennfenteseket” – közölte Ábrahám Róbert.

Megjegyzi, hogy ma már ezek az emberek nem SZDSZ-esek, hanem liberálisak és szocialisták, ugyanakkor ez nem azt jelenti, hogy aki liberális vagy szocialista, az melegorgiákra jár és pedofil vagy a hatalmi elit része.

Ez nem politikai elit, hanem kulturális elit inkább. Akármilyen hatalom volt Magyarországon, ezek az emberek mindig döntő pozícióban voltak – mondta az interjúban. Hozzátette, szerinte ezek az ügyek nem azért kerülnek napvilágra, mert Rogán Antalnak köze lenne hozzá, hanem az a csoda, hogy eddig ezt el tudták húzni és be tudták fedni. Közölte, miután semmilyen elköteleződése nincs, hiszen felmondott a munkahelyén is, nem érdekli a következménye és nem fél a fenyegetésektől sem, amit napi szinten kap.

A Népszava szerint Ábrahám Róbert állításai viszont csak egy összeesküvés-elmélet részei.

„Úgy beszélgetünk erről, hogy mindenki, aki a médiában megfordultak, vagy a színházban vagy a zeneiparban, az mindenki tudja, hogy igazat mondok. Egyszerre kell a nyilvánosság védelme mellett ezt végigcsinálni, úgy, hogy közben a hatóságok felé is ott legyen az a presszió, hogy ne ijedjenek meg attól, hogy hírességekkel állnak szemben, ugyanúgy járjanak el, mint a civilekkel, ugyanolyan vehemenciával, és arra is figyelnem kell, hogy ne hozzak nyilvánosságra olyan nevet vagy bizonyítékot, amit nem ellenőriztem le több forrásból, de olyat még nem hoztam nyilvánosságra, amit több helyről ne igazoltak volna vissza” – részletezte, kiemelve, hogy mindenki tudja, hogy létezik egy ilyen csoport, a baloldalon is, de persze csak a kamerákon kívül.

A teljes cikk a Magyar Nemzet honlapján olvasható.

Fotó: Metropol/Nagy Zoltán