Az se csüggedjen, aki nem jutott be a felsőoktatásba

OKJ-s tanfolyamokat ajánl a szakértő azoknak a diákoknak, akiknek nem sikerült bejutniuk a felsőoktatásba. A szakmák plusz pontszámként is jól jöhetnek a következő felvételi-próbálkozásnál. A legnépszerűbb OKJ-s képzések között van most a bérügyintéző, a sportedző vagy például a logisztikai ügyintéző is.