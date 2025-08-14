Az Ottthon Start program ellehetetlenítésén dolgozik Magyar Péter + videó

Megosztás itt:

Magyar Péter azt állítja: brutális drágulást hozott az Otthon Start program. Úgy, hogy hivatalosan még el sem indult. A Tisza Párt elnöke arról értekezett, hogy már most vannak olyan fiatalok akik elestek álmaik otthonától.

Hevet-havat összehordanak az Otthon Start Programról - reagált közösségi oldalán a miniszterelnök. Orbán Viktor kiemelte: akik támadják a kedvezményes hitelt, azok csak azt akarják, hogy Magyarország az albérlők országa legyen. Ezzel szemben a kormány azt szeretné, ha minél több lakástulajdonos lenne.

Panyi Miklós, parlamenti és stratégiai államtitkár, Miniszterelnökség: "Ilyen 20-40 százalékos árdrágulásról beszél. Hát ez is az abszurditás kategóriája és itt megint az a probléma, hogy Magyar Péter is meg van cáfolva többszörösen szakértők által, hiszen most már az elmúlt héten is több olyan szakértői elemzés került napvilágra, ami ezeket cáfolja."

Az államtitkár hozzátette: a Tisza pártnak és a többi baloldali embernek csak az a célja, hogy ellehetetlenítsék az Otthon Start Programot és elindítsanak egy árfelhajtó hatást az ingatlanoknál.