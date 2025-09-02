Az Otthon Start Program elindult, az érdeklődés pedig hatalmas a kedvezményes, hitel iránt + videó

Kiakadt a cukiságmérő - Szoboszlai karjaiban a kislányával ünnepelt

Botrányos fenyegetés: Zelenszkij újra támadná a Barátság kőolajvezetéket – Magyarország a célkeresztben!

RENDKÍVÜLI - Sokk Csehországban: Merénylet a volt miniszterelnök ellen, kórházban van

Orbán Viktor nem hagyta szó nélkül a barátját ért támadást + videó

Ukrajna nekiment Magyarországnak és Szlovákiának – egyre durvább a diplomáciai háború

Itt a Tisza újabb kínos vallomása: „Azt kérték, ne beszéljünk Ukrajnáról és LMBTQ-ról”

A jelenség óriási hatással lehet a globális és hazai időjárásra.

Az orosz elnök arról is beszélt, hogy szerinte az európai vezetők állításai, hogy Oroszország támadást szervez Európa ellen, pusztán hisztériakeltésre jó.

A HírFM és a HírTV közös műsora a Paláver. Itt a hallgatók közvetlenül is részt vehetnek a műsorfolyamban. Minden hétköznap 15 óra 30 perctől. A műsor telefonszáma: +36 (1) 799 29 99.

Vezércikk – a sajtóban ez az a műfaj, ami meghatározza az adott médium legfontosabb üzenetét, de ez már nem csak a nyomtatott sajtótermékek privilégiuma. Hétfőtől péntekig 20 óra 55 perctől gyakorló zsurnaliszták, szókimondó véleményvezérek elemzik a nap legfontosabb híreit.

A hetente szombatonként 22:50-kor műsorra kerülő Svenkben Zavaros Eszter műsorvezető kalauzolja a nézőket a magyar filmipar múltjába, jelenébe és jövőjébe.

Kapcsolódó tartalmak

Vigyázat, csapda! – alaposan beetette híveit Magyar Péter Dopeman szerint + videó Magyar Péter egy szélhámos, a szélhámosok legnagyobb okoságát csinálja, olyan ígéreteket tesz, amelyek miatt a hívei saját magukat csapják be – hívta fel rá a figyelmet Pityinger László Dopeman a HírTV Monitor című műsorában hétfő este.

A Tisza Pártot támogatja a Momentum legújabb elnöke + videó Rózsa András hangsúlyozta: 2026-ban nem indulnak a választásokon, a Tisza győzelmét mégis segítik, majd a 2029-es európai parlamenti választásokra készülnek.