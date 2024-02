Az őt ért családi tragédia óta először állt nagyobb közönség elé Bagdy Emőke

Megosztás itt:

A PAX TV az életért – Az élet csodája a fogantatástól az elmúlásig című szakmai konferencián felszólalók az abortusz mellett olyan tabutémákat is feszegettek, mint a lakosság csaknem 4 százalékát érintő pornófüggőség, valamint az aktív eutanázia, melynek támogatttsága az elmúlt tíz évben Magyarországon is jelentősen megnövekedett. De a személyes biztonságérztünket, valamint a jövőbe vetett hitünket is befolyásoló erőszak, a háború és a klímaváltozásról szóló ismeretek is megsokszorozzák az életellenes tetteket – hangzott el a Mandiner beszámolója szerint.

Simon-Palov Judit, az esemény moderátora ezután felidézte Székely János, szombathelyi megyés püspök videóüzenetben küdött üzenetének egyik hangsúlyos gondolatát, mely szerint

ne a halál, az élet kultúráját építsük!”

Simon-Palov Judit megköszönte Bagdy Emőke klinikai szakpszicholgósunak, – aki az őt ért családi tragédia óta először állt ki a nyilvánosság elé – hogy előadóként részt vett a konferencián. A professor emerita leszögezte, hogy mikor Gere Lilla, a PAX TV vezérigazgatója megkereste a konferencia kapcsán, azt érezte, hogy „itt a helye”.

„Életkultúra vagy halálkultúra, és az emberi felelősség. A felelősség szót szeretném a középpontba helyezni, és a pszichológia szolgálatával odaállni, hogy rádöbbentsem mindannyiunkat, hogy milyen személyes felelősségünk az élet szolgálata. Az élet, ami egy küldetés – hiszen te se kérted, én sem kértem, hogy megszülessünk, mégis itt vagyunk – és ez nem lehet véletlen” – hangsúlyozta a klinikai szakpszichológus.

Majd azt a kérdést tette fel a jelenlévőknek, „mi végre vagyunk itt? Mi a feladatunk a világon? A pszichológia rengeteg üzenetét tudjuk már a fiatalok rendelkezésére bocsájtani, amelyek mind az emberi élet értékéről szólnak. A spirituális dimenzió helyreállítására van szükség, amit nagyon lefejeztek az elmúlt háromszáz évben. A valósághoz való materiális viszony nem ad lehetőséget arra, hogy feltegyük egy magasabb dimenzió kérdéseit: »Ki vagy te ebben a világban, amibe születtél? Mi végre élsz? Mi a küldetésed? Mit akarsz másoknak adni – hiszen társas lények vagyunk?« (...)” – sorolta.

Bagdy Emőke ezután arra hívta fel a figyelmet, hogy

nem a materiális tulajdonod határozza meg az értékedet!

(...) Jelenleg a Pénz, mint Mammon ül az Isten trónján ebben az átmaterializálódott világban, és emiatt nagyon alacsonyan értékeli az emberi életet, és azt is, aki te vagy".

Végül leszögezte, úgy kell nevelni a gyerekeinket, hogy fel tudják építeni, az embernek van még egy magasabb rendszerszintje a testi, lelki, kapcsolati felett, a spirituális.