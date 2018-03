Az osztrák síparadicsomban is hasít Mészáros Lőrinc birodalma, a felcsúti polgármesternek már két szállodája is van Ausztriában.

A magyar határtól alig háromórányi útra fekvő, négycsillagos Hotel Relax Resort már korábban Mészáros Lőrinc tulajdonába került, most a Hotel Alpenblicket is megszerezte a felcsúti polgármester. A családbarát szállodát egy osztrák vállalkozó építette, 2013-ban került magyar kézre. Az új magyar tulajdonos több százezer euróért újíttatta fel, majd két év után ő is túladott rajta. A Célpont megtalálta azt az ingatlanost is, aki értékesítette a hotelt.

„Nekem volt egy vevőm, de érdekes módon amikor az ajánlat megszületett, és kvázi az elfogadás megtörtént, akkor valamilyen, nem tudjuk, milyen kéz, erő belenyúlt, és eltűnt az eladóm, a tulajdonos. Onnantól kezdve már csak az a hír volt, hogy ugyanezé a cégcsoporté lett, amely bizonyos magyar érdekkörökhöz tartozik. Hogy hogyan történt az eladás, és mi volt a háttere, azt nem tudom, mert szó szerint eltűnt az eladó, nem volt elérhető, ami nekem igen szokatlan az üzleti világban” – mesélte Parajdi István.

Az osztrák Mészáros-szállodákat üzemeltető cég először a szintén Mészáros-érdekeltségű, ma már Opus Globan Nyrt. néven működő Opimus Group Nyrt.-é volt, majd portfóliórendezés miatt átkerült egy másik Mészáros-társasághoz, a Konzum Nyrt.-hez. A négycsillagos hotelt a Buda-Cash-vagyonból építették.

„A Buda-Cash-ügyfelek reménykedhettek volna abban, hogy a felelős vezetők magánvagyona befordul az ő kártalanítási alapjukba. Olyan utat választottak, hogy nem közvetlenül magánszemélyként, hanem cégeken keresztül birtokolták az Opus, vagy korábban az Opimus részesedését, ilyen szempontból ki tudták vonni ezt a vagyonelemet a kártalanításból” – mondta Brückner Gergely, az Index újságírója.

Nem ez az egyetlen osztrák Mészáros-biznisz. Szintén a Célpont derítette ki, hogy a felcsúti polgármester Bécsben parkoltatja luxus-magánrepülőjét is.

Mészáros Lőrinc igen sokszor jár Svájcban, Zürichben, Genfben és Bázelben. Megfordult néhányszor olyan offshore-szigeteken, amelyet az európai üzleti életben elég sokszor használnak a tulajdonosok elfedésére. Ebből nyilvánvalóan arra lehet következtetni, hogy a Mészáros Lőrinc, Szíjj László párosnak vannak olyan érdekeltségei, mondjuk a Guernsey-szigeteken, amelyekkel kapcsolatban időnként ügyeket kell intézniük.

A polgármester luxusgépe emellett egy év alatt hatszor is landolt Svájcban. A Célpont információi szerint Mészárosék nem családlátogatáson járhattak az adóparadicsomban, Svájcban a társasági adó is alacsonyabb, mint Magyarországon, és privát bankszámlákat is érdemes lehet nyitni.